DBF Viewer 2000 6.35 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
DBF Viewer 2000 - чрезвычайно простая в использовании программа, позволяющая просматривать, редактировать и распечатывать содержимое DBF-файлов (в т. ч. используемых в Clipper, dBase, Foxpro и других СУБД).
Вы можете редактировать файлы в Windows или DOS-кодировке, просматривать информацию о полях; искать, сортировать, удалять данные с использованием групповых символов; распечатывать и упаковывать записи. Вы можете экспортировать информацию в формат HTML, настраивать цвета и шрифты, составлять запросы по шаблонам. Можно также редактировать многостроные текстовые поля в формате dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP и DB2K. При этом вам не требуется внешних ODBC или BDE-драйверов для работы с базами данных.
Самое главное DBF Viewer 2000 от других аналогичных программ состоит в том, что эта программа работает действительно быстро. Кроме того, DBF Viewer 2000 поддерживает файлы больших размеров (более 2 Гб), работая с ними так же корректно, как и с любыми другими.
Ключевые возможности DBF Viewer 2000:
поддержка DBF-файлов любых баз данных (Clipper, FoxPro, Visual Foxpro, dBase III/IV, dBase Level 7, HiPer-Six);
экспорт данных в форматы CSV, TXT, XML, Excel, HTML, PRG, SQL;
экспорт данных в SQL-запросы для СУБД MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL;
поддержка просмотра и редактирования memo-полей во внешних файлах (.fpt, .dbt, .smt);
поддержка работы с DBF-файлами размером более 2 Гб;
автоматическое определение кодировки;
создание запросов по примерам ("Query by Example");
режим быстрого просмотра;
быстрое удаление дублирующихся записей;
возможность оптимизации структуры DBF-файлов;
импорт данных из DBF, CSV и Paradox-файлов;
поддержка восстановления удалённых записей;
статистическая информация для каждого поля (минимум, максимум, среднее, сумма);
изменение кодировки и регистра символов;
многоуровневые списки отмены/повтора выполненных операций;
возможность экспорта и замены данных через командную строк Скачать DBF Viewer 2000 бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Improved transformation character fields to memo.
Improved wizard for adding fields.
Many minor improvements in dbf viewer and dbf editor.
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Комментарии.
1. Добавил: Natali
, (DBF Viewer 2000 5.47)
нужен для работы
01:35:33, 29-10-2014
2. Добавил: max
, (DBF Viewer 2000 4.25)
попробую
16:30:14, 28-05-2012
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DBF Viewer 2000
История версий
DBF Viewer 2000 6.35 добавлена: 19-09-2016
DBF Viewer 2000 6.25
добавлена: 06-08-2016
DBF Viewer 2000 6.1
добавлена: 09-02-2016
DBF Viewer 2000 5.95
добавлена: 01-06-2015
DBF Viewer 2000 5.85
добавлена: 12-05-2015