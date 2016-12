DBF Viewer 2000 6.35 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

DBF Viewer 2000 История версий

DBF Viewer 2000 6.35 добавлена: 19-09-2016

DBF Viewer 2000 - чрезвычайно простая в использовании программа, позволяющая просматривать, редактировать и распечатывать содержимое DBF-файлов (в т. ч. используемых в Clipper, dBase, Foxpro и других СУБД).Вы можете редактировать файлы в Windows или DOS-кодировке, просматривать информацию о полях; искать, сортировать, удалять данные с использованием групповых символов; распечатывать и упаковывать записи. Вы можете экспортировать информацию в формат HTML, настраивать цвета и шрифты, составлять запросы по шаблонам. Можно также редактировать многостроные текстовые поля в формате dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP и DB2K. При этом вам не требуется внешних ODBC или BDE-драйверов для работы с базами данных.Самое главное DBF Viewer 2000 от других аналогичных программ состоит в том, что эта программа работает действительно быстро. Кроме того, DBF Viewer 2000 поддерживает файлы больших размеров (более 2 Гб), работая с ними так же корректно, как и с любыми другими.Ключевые возможности DBF Viewer 2000:поддержка DBF-файлов любых баз данных (Clipper, FoxPro, Visual Foxpro, dBase III/IV, dBase Level 7, HiPer-Six);экспорт данных в форматы CSV, TXT, XML, Excel, HTML, PRG, SQL;экспорт данных в SQL-запросы для СУБД MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL;поддержка просмотра и редактирования memo-полей во внешних файлах (.fpt, .dbt, .smt);поддержка работы с DBF-файлами размером более 2 Гб;автоматическое определение кодировки;создание запросов по примерам ("Query by Example");режим быстрого просмотра;быстрое удаление дублирующихся записей;возможность оптимизации структуры DBF-файлов;импорт данных из DBF, CSV и Paradox-файлов;поддержка восстановления удалённых записей;статистическая информация для каждого поля (минимум, максимум, среднее, сумма);изменение кодировки и регистра символов;многоуровневые списки отмены/повтора выполненных операций;возможность экспорта и замены данных через командную строк Скачать DBF Viewer 2000 бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Improved transformation character fields to memo. Improved wizard for adding fields. Many minor improvements in dbf viewer and dbf editor.DBF Viewer 2000добавлена: 06-08-2016DBF Viewer 2000добавлена: 09-02-2016DBF Viewer 2000добавлена: 01-06-2015DBF Viewer 2000добавлена: 12-05-2015