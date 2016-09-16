DBF Viewer 2000 6.35 скачать бесплатно для Windows 7

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DBF Viewer 2000 6.35 обновлено
Простой и мощный редактор для редактирования и экспорта DBF-файлов

Общая оценка:

(4) голосов:4
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 49.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 15543

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 2.95 Мб

Версия от:

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Комментарии (2)

Скачали:: 4,858

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Описание

DBF Viewer 2000 - чрезвычайно простая в использовании программа, позволяющая просматривать, редактировать и распечатывать содержимое DBF-файлов (в т. ч. используемых в Clipper, dBase, Foxpro и других СУБД).
  Вы можете редактировать файлы в Windows или DOS-кодировке, просматривать информацию о полях; искать, сортировать, удалять данные с использованием групповых символов; распечатывать и упаковывать записи. Вы можете экспортировать информацию в формат HTML, настраивать цвета и шрифты, составлять запросы по шаблонам. Можно также редактировать многостроные текстовые поля в формате dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP и DB2K. При этом вам не требуется внешних ODBC или BDE-драйверов для работы с базами данных.
  Самое главное DBF Viewer 2000 от других аналогичных программ состоит в том, что эта программа работает действительно быстро. Кроме того, DBF Viewer 2000 поддерживает файлы больших размеров (более 2 Гб), работая с ними так же корректно, как и с любыми другими.
  Ключевые возможности DBF Viewer 2000:
   поддержка DBF-файлов любых баз данных (Clipper, FoxPro, Visual Foxpro, dBase III/IV, dBase Level 7, HiPer-Six);
   экспорт данных в форматы CSV, TXT, XML, Excel, HTML, PRG, SQL;
   экспорт данных в SQL-запросы для СУБД MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL;
   поддержка просмотра и редактирования memo-полей во внешних файлах (.fpt, .dbt, .smt);
   поддержка работы с DBF-файлами размером более 2 Гб;
   автоматическое определение кодировки;
   создание запросов по примерам ("Query by Example");
   режим быстрого просмотра;
   быстрое удаление дублирующихся записей;
   возможность оптимизации структуры DBF-файлов;
   импорт данных из DBF, CSV и Paradox-файлов;
   поддержка восстановления удалённых записей;
   статистическая информация для каждого поля (минимум, максимум, среднее, сумма);
   изменение кодировки и регистра символов;
   многоуровневые списки отмены/повтора выполненных операций;
   возможность экспорта и замены данных через командную строк Скачать DBF Viewer 2000 бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать DBF Viewer 2000 (2.95 Мб)




Changes on the new version:
Improved transformation character fields to memo. Improved wizard for adding fields. Many minor improvements in dbf viewer and dbf editor.

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Комментарии.


1. Добавил: Natali, (DBF Viewer 2000 5.47)
нужен для работы
01:35:33, 29-10-2014

2. Добавил: max, (DBF Viewer 2000 4.25)
попробую
16:30:14, 28-05-2012

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DBF Viewer 2000 История версий

DBF Viewer 2000 6.35 добавлена: 19-09-2016
DBF Viewer 2000 6.25 добавлена: 06-08-2016
DBF Viewer 2000 6.1 добавлена: 09-02-2016
DBF Viewer 2000 5.95 добавлена: 01-06-2015
DBF Viewer 2000 5.85 добавлена: 12-05-2015




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