CDBF - DBF Viewer and Editor 2.40 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
CDBF это мощный вьюер и редактор файлов DBF формата, который предоставляет возможность выполнять множество операций с базами данных не прибегая к программированию через стандартный интерфейс Windows. Программа позволяет просматривать и редактировать мемо-поля в форматах dBase III, dBase IV, FoxPro, Visual FoxPro и dBase Level 7. Программа позволяет экспортировать данные в CSV, TXT, PRG, XLS, SQL, DBF, XML форматы.
Кроме того, вы сами можете увеличить функциональность программы благодаря механизму плагинов.
CDBF позволяет вам печатать данные, более того, вы можете создавать ваши собственные отчеты во встроенном редакторе отчетов. Скачать CDBF - DBF Viewer and Editor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Minor fixes.
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CDBF - DBF Viewer and Editor
История версий
CDBF - DBF Viewer and Editor 2.40 добавлена: 27-12-2016
CDBF - DBF Viewer and Editor 2.30
добавлена: 21-03-2014
CDBF - DBF Viewer and Editor 2.25
добавлена: 18-11-2012
CDBF - DBF Viewer and Editor 2.20.
добавлена: 10-09-2012
CDBF - DBF Viewer and Editor 2.20
добавлена: 23-04-2012