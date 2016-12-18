CDBF - DBF Viewer and Editor 2.40 скачать бесплатно для Windows 7

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CDBF - DBF Viewer and Editor 2.40 обновлено
Мощный многоплатформенный вьюер и редактор файлов DBF формата.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 39.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7779

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 3.47 Мб

Версия от:

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Скачали:: 2,351

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Описание

CDBF это мощный вьюер и редактор файлов DBF формата, который предоставляет возможность выполнять множество операций с базами данных не прибегая к программированию через стандартный интерфейс Windows. Программа позволяет просматривать и редактировать мемо-поля в форматах dBase III, dBase IV, FoxPro, Visual FoxPro и dBase Level 7. Программа позволяет экспортировать данные в CSV, TXT, PRG, XLS, SQL, DBF, XML форматы.
  Кроме того, вы сами можете увеличить функциональность программы благодаря механизму плагинов.
  CDBF позволяет вам печатать данные, более того, вы можете создавать ваши собственные отчеты во встроенном редакторе отчетов. Скачать CDBF - DBF Viewer and Editor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать CDBF - DBF Viewer and Editor (3.47 Мб)




Changes on the new version:
Minor fixes.

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CDBF - DBF Viewer and Editor История версий

CDBF - DBF Viewer and Editor 2.40 добавлена: 27-12-2016
CDBF - DBF Viewer and Editor 2.30 добавлена: 21-03-2014
CDBF - DBF Viewer and Editor 2.25 добавлена: 18-11-2012
CDBF - DBF Viewer and Editor 2.20. добавлена: 10-09-2012
CDBF - DBF Viewer and Editor 2.20 добавлена: 23-04-2012




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