CDBF - DBF Viewer and Editor 2.40 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе CDBF - DBF Viewer and Editor первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





CDBF - DBF Viewer and Editor История версий

CDBF - DBF Viewer and Editor 2.40 добавлена: 27-12-2016

CDBF это мощный вьюер и редактор файлов DBF формата, который предоставляет возможность выполнять множество операций с базами данных не прибегая к программированию через стандартный интерфейс Windows. Программа позволяет просматривать и редактировать мемо-поля в форматах dBase III, dBase IV, FoxPro, Visual FoxPro и dBase Level 7. Программа позволяет экспортировать данные в CSV, TXT, PRG, XLS, SQL, DBF, XML форматы.Кроме того, вы сами можете увеличить функциональность программы благодаря механизму плагинов.CDBF позволяет вам печатать данные, более того, вы можете создавать ваши собственные отчеты во встроенном редакторе отчетов. Скачать CDBF - DBF Viewer and Editor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Minor fixes.CDBF - DBF Viewer and Editorдобавлена: 21-03-2014CDBF - DBF Viewer and Editorдобавлена: 18-11-2012CDBF - DBF Viewer and Editorдобавлена: 10-09-2012CDBF - DBF Viewer and Editorдобавлена: 23-04-2012