Advanced ETL Processor 3.9.3.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Advanced ETL Processor первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Advanced ETL Processor История версий

Advanced ETL Processor 3.9.3.2 добавлена: 30-10-2016

Advanced ETL Processor с легкостью извлекает информацию из любой базы данных или файла, производит сложные преобразования данных и загружает их в любую базу данных или файл. Уникальная технология называемая "Чё увидел то и загрузил" сохраняет огромное количество времени во время разработки и тестирования. В любой момент пользователь может нажать магическую кнопку "Preview" и увидеть результат преобразования данных. Advanced ETL Processor может также сортировать информацию, удалять дубликаты и обновлять данные используя ключ. Также можно выполнить SQL скрипт до и после загрузки данных.Advanced ETL Processor работает напрямую с Excel, MS Access, DBF and Text files, Oracle, MS SQL Server, Interbase/Firebird, MySQL, PostgreSQL или любой ODBC совместимой базе данных.Другое уникальное преимущество Advanced ETL Processor это способность загружать данные из нескольких файлов или таблиц используя маску.Если формат данных неправильный Advanced ETL Processor записывает детальную информацию в лог исполнения и сами данные в файл отвергнутых записей. Скачать Advanced ETL Processor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.+ Improved: Up to 10 percent performance increase while loading data into date/time fields + Improved: Support for JSON as data sourceAdvanced ETL Processorдобавлена: 29-09-2016Advanced ETL Processorдобавлена: 20-06-2016Advanced ETL Processorдобавлена: 31-03-2016Advanced ETL Processorдобавлена: 20-01-2016