Advanced ETL Processor 3.9.3.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Advanced ETL Processor с легкостью извлекает информацию из любой базы данных или файла, производит сложные преобразования данных и загружает их в любую базу данных или файл. Уникальная технология называемая "Чё увидел то и загрузил" сохраняет огромное количество времени во время разработки и тестирования. В любой момент пользователь может нажать магическую кнопку "Preview" и увидеть результат преобразования данных. Advanced ETL Processor может также сортировать информацию, удалять дубликаты и обновлять данные используя ключ. Также можно выполнить SQL скрипт до и после загрузки данных.
Advanced ETL Processor работает напрямую с Excel, MS Access, DBF and Text files, Oracle, MS SQL Server, Interbase/Firebird, MySQL, PostgreSQL или любой ODBC совместимой базе данных.
Другое уникальное преимущество Advanced ETL Processor это способность загружать данные из нескольких файлов или таблиц используя маску.
Если формат данных неправильный Advanced ETL Processor записывает детальную информацию в лог исполнения и сами данные в файл отвергнутых записей. Скачать Advanced ETL Processor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
+ Improved: Up to 10 percent performance increase while loading data into date/time fields
+ Improved: Support for JSON as data source
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Advanced ETL Processor
История версий
Advanced ETL Processor 3.9.3.2 добавлена: 30-10-2016
Advanced ETL Processor 3.9.2.9
добавлена: 29-09-2016
Advanced ETL Processor 3.9.2.0
добавлена: 20-06-2016
Advanced ETL Processor 3.9.0.3
добавлена: 31-03-2016
Advanced ETL Processor 3.9.0.0
добавлена: 20-01-2016