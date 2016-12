Active Table Editor 5.3.1.26 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Active Table Editor 5.3.1.26 добавлена: 04-10-2016

Active Table Editor помогает пользователям редактировать любую таблицу в любой базе данных. Представьте себе следующую ситуацию у вас есть бухгалтерская программа и вы хотите разработать несколько дополнительных отчетов. Вы хорошо знаете структуру данных и создали несколько лукап таблиц. Теперь вам надо как то создать механизм для редактирования данных. Можно конечно испольвать Oracle SQL plus или MS SQL Server Management studio но есть более легкий способ: Active Table Editor. Админ разрабатывает интерфасе приложения, меню, списки доступа и формы ввода данных. Все это скрыто для конечных пользователей которые могут видеть и редактировать только то что было разрешено администратором. Навороченный редактор данных который легко использовать.Работает с любой базой данных. Потратьте сэкономленное время на пиво, Минздрав предупреждает сидение перед компютером вредно для вашего здоровья. Скачать Active Table Editor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.+ Added incremental search to add documents dialog + Added incremental search to group dialog - Addressed issues with user dialog