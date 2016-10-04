Active Table Editor 5.3.1.26 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Бизнес Базы данных Active Table Editor   
Active Table Editor 5.3.1.26 обновлено
Создавай Формы ввода данных и редактируй любую базу данных с легкостью

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 130 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5707

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Win Vista

Размер: 6.29 Мб

Версия от:

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Описание

Active Table Editor помогает пользователям редактировать любую таблицу в любой базе данных. Представьте себе следующую ситуацию у вас есть бухгалтерская программа и вы хотите разработать несколько дополнительных отчетов. Вы хорошо знаете структуру данных и создали несколько лукап таблиц. Теперь вам надо как то создать механизм для редактирования данных. Можно конечно испольвать Oracle SQL plus или MS SQL Server Management studio но есть более легкий способ: Active Table Editor. Админ разрабатывает интерфасе приложения, меню, списки доступа и формы ввода данных. Все это скрыто для конечных пользователей которые могут видеть и редактировать только то что было разрешено администратором. Навороченный редактор данных который легко использовать.
  Работает с любой базой данных. Потратьте сэкономленное время на пиво, Минздрав предупреждает сидение перед компютером вредно для вашего здоровья. Скачать Active Table Editor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Active Table Editor (6.29 Мб)




Changes on the new version:
+ Added incremental search to add documents dialog + Added incremental search to group dialog - Addressed issues with user dialog

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Active Table Editor История версий

Active Table Editor 5.3.1.26 добавлена: 04-10-2016
Active Table Editor 5.3.1.22 добавлена: 10-05-2016
Active Table Editor 5.3.1.20 добавлена: 11-11-2015
Active Table Editor 5.3.2.0 добавлена: 01-08-2015
Active Table Editor 5.3.1.7 добавлена: 03-06-2015




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