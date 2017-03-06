Универсальная программа учета 1.8 скачать бесплатно для Windows 7

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Универсальная программа учета 1.8
Универсальная платформа для учета ваших данных. Добавление полей, настройка интерфейса, права доступа, отчеты, шаблоны документов, напоминания и многое другое.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 1419

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, WinNT 4.x, WinVista, WinXP

Размер: 4.1 Мб

Версия от:

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Скачали:: 774

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Описание

Платформа Supasoft - универсальная программа для учета ваших данных. Таких как клиенты, продажи, заказы, партнеры, поставщики, договоры, отгрузки, оплаты, доходы, расходы, товары, финансы, продукты, техника, материалы, комплектующие и т.п. По любым данным, которые у вас есть, можно настроить учет. Вы получите программу, в которой будут только нужные вам данные и не будет ничего лишнего. По любым полям, которые вы добавили можно производить поиск, ограничивать доступ пользователям, строить отчеты и многое другое. При многопользовательской работе, разным пользователям можно разрешать или запрещать видеть определенные поля, столбцы, строки, функции, пункты меню и т.п. Конструктор отчетов позволяет создавать самые разные отчеты по всем данным, которые есть в вашей базе.

Основные возможности

- Настройка структуры данных. Разработка вашей конфигурации с нуля.
- Добавление собственных полей. В программе будут только нужные вам поля.
- Создание собственных формул. Например, для вычисления НДС, скидки, прибыли, зарплаты и т.п.
- Настройка карточек. Расположите поля на карточке как вам нравится.
- Настройка таблиц. Включите в таблицах только нужные вам столбцы.
- Фильтры. Поиск данных в таблицах по любым полям.
- Права доступа. Права доступа к данным по пользователям и группам пользователей: чтение, изменение, удаление.
- Шаблоны документов. Такие как счет, договор, акт, накладная, смета и т.п.
- Отчеты. Почти как сводные таблицы в Excel. По любым данным в базе.
- Импорт данных. Любые данные, которые у вас есть, можно импортировать в созданную вами базу.
- Экспорт данных. Любые данные можно экспортировать.
- Напоминания. По любым полям типа Дата, можно настроить напоминания.
- Многовалютный учет. Если в вашей работе используется несколько валют, то это можно настроить. Скачать Универсальная программа учета бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Универсальная программа учета (4.1 Мб)




Changes on the new version:
В версии 1.8 появились сложные фильтры, которые выводят возможности по поиску информации на новый уровень! Сложные фильтры позволят накладывать несколько условий на одно поле, комбинировать условия с помощью И и ИЛИ, указывать условия на поля родительских объектов, искать незаполненные поля, использовать функции "Текущий пользователь", "Текущая дата" и многое другое.

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Универсальная программа учета История версий

Универсальная программа учета 1.8 добавлена: 08-06-2013
Универсальная программа учета 1.6 добавлена: 26-12-2012




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