Универсальная программа учета 1.8 скачать бесплатно для Windows 7

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Универсальная программа учета История версий

Универсальная программа учета 1.8 добавлена: 08-06-2013

Платформа Supasoft - универсальная программа для учета ваших данных. Таких как клиенты, продажи, заказы, партнеры, поставщики, договоры, отгрузки, оплаты, доходы, расходы, товары, финансы, продукты, техника, материалы, комплектующие и т.п. По любым данным, которые у вас есть, можно настроить учет. Вы получите программу, в которой будут только нужные вам данные и не будет ничего лишнего. По любым полям, которые вы добавили можно производить поиск, ограничивать доступ пользователям, строить отчеты и многое другое. При многопользовательской работе, разным пользователям можно разрешать или запрещать видеть определенные поля, столбцы, строки, функции, пункты меню и т.п. Конструктор отчетов позволяет создавать самые разные отчеты по всем данным, которые есть в вашей базе.Основные возможности- Настройка структуры данных. Разработка вашей конфигурации с нуля.- Добавление собственных полей. В программе будут только нужные вам поля.- Создание собственных формул. Например, для вычисления НДС, скидки, прибыли, зарплаты и т.п.- Настройка карточек. Расположите поля на карточке как вам нравится.- Настройка таблиц. Включите в таблицах только нужные вам столбцы.- Фильтры. Поиск данных в таблицах по любым полям.- Права доступа. Права доступа к данным по пользователям и группам пользователей: чтение, изменение, удаление.- Шаблоны документов. Такие как счет, договор, акт, накладная, смета и т.п.- Отчеты. Почти как сводные таблицы в Excel. По любым данным в базе.- Импорт данных. Любые данные, которые у вас есть, можно импортировать в созданную вами базу.- Экспорт данных. Любые данные можно экспортировать.- Напоминания. По любым полям типа Дата, можно настроить напоминания.- Многовалютный учет. Если в вашей работе используется несколько валют, то это можно настроить. Скачать Универсальная программа учета бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.В версии 1.8 появились сложные фильтры, которые выводят возможности по поиску информации на новый уровень! Сложные фильтры позволят накладывать несколько условий на одно поле, комбинировать условия с помощью И и ИЛИ, указывать условия на поля родительских объектов, искать незаполненные поля, использовать функции "Текущий пользователь", "Текущая дата" и многое другое.Универсальная программа учетадобавлена: 26-12-2012