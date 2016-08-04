Scanitto Pro 3.13 скачать бесплатно для Windows 7

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Scanitto Pro 3.13 обновлено
Программа для сканирования: быстрая, удобная и функциональная.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 9151

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win Vista

Размер: 12.65 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,934

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Описание

Scanitto Pro - это легкое, быстрое и не перегруженное массой ненужных функций программное обеспечение для сканирования. Точная настройка параметров сканирования, копирование документов в один клик и сохранение документов в многостраничные PDF и TIFF файлы - это именно то, что постоянно нужно под руками пользователя сканера!
  Большинство приложений, которые поставляются в комплекте со сканерами, распространяются как демо-версии, в то время как их полные версии довольно дорогое удовольствие и в то же время переполнены огромным количеством ненужных функций которые, скорее всего, не будут использоваться. Обычные пользователи редко прибегают к современной цветовой коррекции, нестандартным форматам бумаги и другим новомодным функциям, в то время как специалисты просто не покупают недорогие сканеры и приложения - каждый из них имеет свои собственные требования, которые вряд ли будут удовлетворены стандартными решениями. Если у вас есть сканер, который вы используете для ограниченного круга задач (копирования, сканирования простых текстов и изображений) и ищете простое в использовании и недорогое средство, обязанное делать работу хорошо каждый день, вам, безусловно, следует попробовать Scanitto Pro.
  Scanitto Pro по всем параметрам превосходит своего предшественника, программу Scanitto, и существенно расширяет свою функциональность, вдобавок к множеству удобных возможностей, которые сделают вашу ежедневную работу еще более, свободной и эффективной. Scanitto Pro поддерживает практически все существующие TWAIN сканеры, так что вам не придется беспокоиться о совместимости, кроме случаев, если у вас есть нечто крайне редкое или экзотическое. Если у вас есть принтер, Scanitto Pro поможет вам сделать копию в один клик - просто подождите пока отсканируется оригинал и программа передаст его на устройство печати. Теперь можно выбирать область для сканирования, поэтому можно забыть о дальнейшей обрезке изображений. Скачать Scanitto Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Scanitto Pro (12.65 Мб)




Changes on the new version:
View menu allowing to show/hide the preview pane and image manager; * Updated digital signature certificate; * Changed the way VC Redist is installed; -Fixed activation issue; -Fixed log writing issue

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Scanitto Pro История версий

Scanitto Pro 3.13 добавлена: 07-08-2016
Scanitto Pro 3.12 добавлена: 04-03-2016
Scanitto Pro 3.11.2 добавлена: 21-02-2016
Scanitto Pro 3.11.1 добавлена: 16-02-2016
Scanitto Pro 3.11 добавлена: 10-02-2016




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