Scanitto Pro 3.13 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Scanitto Pro первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Scanitto Pro История версий

Scanitto Pro 3.13 добавлена: 07-08-2016

Scanitto Pro - это легкое, быстрое и не перегруженное массой ненужных функций программное обеспечение для сканирования. Точная настройка параметров сканирования, копирование документов в один клик и сохранение документов в многостраничные PDF и TIFF файлы - это именно то, что постоянно нужно под руками пользователя сканера!Большинство приложений, которые поставляются в комплекте со сканерами, распространяются как демо-версии, в то время как их полные версии довольно дорогое удовольствие и в то же время переполнены огромным количеством ненужных функций которые, скорее всего, не будут использоваться. Обычные пользователи редко прибегают к современной цветовой коррекции, нестандартным форматам бумаги и другим новомодным функциям, в то время как специалисты просто не покупают недорогие сканеры и приложения - каждый из них имеет свои собственные требования, которые вряд ли будут удовлетворены стандартными решениями. Если у вас есть сканер, который вы используете для ограниченного круга задач (копирования, сканирования простых текстов и изображений) и ищете простое в использовании и недорогое средство, обязанное делать работу хорошо каждый день, вам, безусловно, следует попробовать Scanitto Pro.Scanitto Pro по всем параметрам превосходит своего предшественника, программу Scanitto, и существенно расширяет свою функциональность, вдобавок к множеству удобных возможностей, которые сделают вашу ежедневную работу еще более, свободной и эффективной. Scanitto Pro поддерживает практически все существующие TWAIN сканеры, так что вам не придется беспокоиться о совместимости, кроме случаев, если у вас есть нечто крайне редкое или экзотическое. Если у вас есть принтер, Scanitto Pro поможет вам сделать копию в один клик - просто подождите пока отсканируется оригинал и программа передаст его на устройство печати. Теперь можно выбирать область для сканирования, поэтому можно забыть о дальнейшей обрезке изображений. Скачать Scanitto Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.View menu allowing to show/hide the preview pane and image manager; * Updated digital signature certificate; * Changed the way VC Redist is installed; -Fixed activation issue; -Fixed log writing issueScanitto Proдобавлена: 04-03-2016Scanitto Proдобавлена: 21-02-2016Scanitto Proдобавлена: 16-02-2016Scanitto Proдобавлена: 10-02-2016