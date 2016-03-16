Personal Finances Pro 5.9 скачать бесплатно для Windows 7

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Personal Finances Pro 5.9
Простая и удобная программа для контроля и планирования расходов

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 39.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 8871

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 12.48 Мб

Версия от:

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Описание

Простая и удобная программа для контроля и планирования расходов. Всего несколько минут потребуется для занесения всех Ваших расходов. Может быть установлена на USB диск и Вы сможете использовать ее где угодно: дома, на работе, в поездке. Просто вставьте USB-брелок в любой компьютер и пользуйтесь.
  
  Ключенвые особенности:
  Многоязычный интерфейс (Английский, Итальянский, Испанский, Русский, Португальский, Шведский, Венгерский).
  Функция "Быстрый расход" позволяет добавлять в программу расходы одним нажатием кнопки мыши.
  Функция автодополнения помогает набирать часто повторяющиеся названия.
  Экспорт данных в txt или CSV формате.
  Импорт.
  Планировщик поможет организовать регулярные расходы или доходы.
  Защита базы данных паролем от несанкционированного доступа.
  Возможность установить программу на переносной USB диск.
  Поддержка множества баз данных. Позволяет создавать неогранниченное количество баз.
  Детальная информация на любой интервал времени.
  Неогранниченное количество разрезов и категорий.
  Неогранниченное количество под-разрезов и под-категорий.
  Поддержка неограниченного количества различных валют.
  Неогранниченное количество счетов (наличные, счет в банке, кредитная карта и т.п.).
  Учет расходов.
  Учет доходов.
  Обмен валют.
  Сортировка по любому полю.
  Группировка по именам транзакций.
  Печать. Скачать Personal Finances Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Personal Finances Pro (12.48 Мб)




Changes on the new version:
Compression of a database file added. New interface. Many small bugs fixed. Budget tab updated. Lager icons. Same icons set for accounts and categories. Font size option added. User can link loan to transaction. Transaction full details hint added. Hotkeys added.

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Personal Finances Pro История версий

Personal Finances Pro 5.9 добавлена: 16-03-2016
Personal Finances Pro 5.3 добавлена: 23-06-2013
Personal Finances Pro 5.1 добавлена: 18-03-2012
Personal Finances Pro 4.5 добавлена: 01-03-2012
Personal Finances Pro 4.3 добавлена: 02-01-2011




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