МодусСмета 7.0.305 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа для проектировщиков, строителей, заказчиков, экспертов.
Основные возможности программы Модус Смета:
• Составление и выпуск сметной документации в соответствии с МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ", а также документов, не предусмотренных данной МДС
• Расчёт документов в базисных ценах 2001 года, в текущих ценах и в двух уровнях
• Проверка (экспертиза) сметной документации
• Расчёт потребности в ресурсах объекта, стройки, заказчика (генподрядчика), группы строек, всех строек группы заказчиков (генподрядчиков)
• Учёт выполненных работ и выпуск унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ в соответствии с Постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100.
• Учёт расхода материальных ресурсов
• Ведение базы данных текущей стоимости ресурсов
Основные формы сметной и учётной документации программы Модус Смета:
Сводный сметный расчёт стоимости строительства (Сводная смета), Сводка затрат
Объектный сметный расчёт (Объектная смета)
Локальный сметный расчёт (Локальная смета 9-тиграфка)
Локальный сметный расчёт" (Локальная смета 11-тиграфка)
Локальная ресурсная ведомость
Ведомость потребности в ресурсах, Ведомость потребности в трудовых ресурсах / машинах и механизмах / материальных ресурсах, Спецификация оборудования
Пояснительная записка, Титульный лист, Этикетка
КС-6а Журнал учета выполненных работ
КС-2 Акт о приемке выполненных работ, Справка к Акту о приемке выполненных работ, Расширенная форма Акта о приемке выполненных работ (Акт + справка)
КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат
Отчет о расходе строительных материалов, изделий
Сводный отчет о расходе строительных материалов, изделий за отчётный период.
Модус Смета не требует наличия Word или Excel на компьютере, в тоже время, позволяет экспортировать документы в Word, Excel, Internet Explorer, Adobe Reader, и др. Скачать МодусСмета бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
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МодусСмета
История версий
МодусСмета 7.0.305 добавлена: 16-09-2015
МодусСмета 6.1.293
добавлена: 10-04-2013
МодусСмета 6.0.288
добавлена: 04-03-2013
МодусСмета 5.7.253
добавлена: 11-07-2009