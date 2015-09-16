МодусСмета 7.0.305 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе МодусСмета первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





МодусСмета История версий

МодусСмета 7.0.305 добавлена: 16-09-2015

Программа для проектировщиков, строителей, заказчиков, экспертов.Основные возможности программы Модус Смета:• Составление и выпуск сметной документации в соответствии с МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ", а также документов, не предусмотренных данной МДС• Расчёт документов в базисных ценах 2001 года, в текущих ценах и в двух уровнях• Проверка (экспертиза) сметной документации• Расчёт потребности в ресурсах объекта, стройки, заказчика (генподрядчика), группы строек, всех строек группы заказчиков (генподрядчиков)• Учёт выполненных работ и выпуск унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ в соответствии с Постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100.• Учёт расхода материальных ресурсов• Ведение базы данных текущей стоимости ресурсовОсновные формы сметной и учётной документации программы Модус Смета:Сводный сметный расчёт стоимости строительства (Сводная смета), Сводка затратОбъектный сметный расчёт (Объектная смета)Локальный сметный расчёт (Локальная смета 9-тиграфка)Локальный сметный расчёт" (Локальная смета 11-тиграфка)Локальная ресурсная ведомостьВедомость потребности в ресурсах, Ведомость потребности в трудовых ресурсах / машинах и механизмах / материальных ресурсах, Спецификация оборудованияПояснительная записка, Титульный лист, ЭтикеткаКС-6а Журнал учета выполненных работКС-2 Акт о приемке выполненных работ, Справка к Акту о приемке выполненных работ, Расширенная форма Акта о приемке выполненных работ (Акт + справка)КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затратОтчет о расходе строительных материалов, изделийСводный отчет о расходе строительных материалов, изделий за отчётный период.Модус Смета не требует наличия Word или Excel на компьютере, в тоже время, позволяет экспортировать документы в Word, Excel, Internet Explorer, Adobe Reader, и др. Скачать МодусСмета бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.РЎРјРµС‚РЅРѕ-РЅРѕСЂРјР°С‚РёРІРЅР°СЏ Р±Р°Р·Р° Р¤Р•Р Рё Р“Р­РЎРќ РІ СЂРµРґР°РєС†РёРё 2014 Рі. РўРµРїРµСЂСЊ Р°СЂС…РёРІР°С†РёСЏ РІС‹РїРѕР»РЅСЏРµС‚СЃСЏ 7-Zip. Р’РЅРµСЃРµРЅС‹ РЅРµР·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ СѓР»СѓС‡С€РµРЅРёСЏ РІ РёРЅС‚РµСЂС„РµР№СЃ РіР»Р°РІРЅРѕРіРѕ РѕРєРЅР° РїСЂРѕРіСЂР°РјРјС‹.МодусСметадобавлена: 10-04-2013МодусСметадобавлена: 04-03-2013МодусСметадобавлена: 11-07-2009