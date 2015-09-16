МодусСмета 7.0.305 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Бизнес Учет и Финансы МодусСмета   
МодусСмета 7.0.305
Составление смет, учёт выполненных работ, расчёт потребности в ресурсах

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 290 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2845

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 42.78 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 793

Полная информация>>

Скриншоты
МодусСмета 7.0.305 скриншот

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Программа для проектировщиков, строителей, заказчиков, экспертов.
  Основные возможности программы Модус Смета:
  • Составление и выпуск сметной документации в соответствии с МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ", а также документов, не предусмотренных данной МДС
  • Расчёт документов в базисных ценах 2001 года, в текущих ценах и в двух уровнях
  • Проверка (экспертиза) сметной документации
  • Расчёт потребности в ресурсах объекта, стройки, заказчика (генподрядчика), группы строек, всех строек группы заказчиков (генподрядчиков)
  • Учёт выполненных работ и выпуск унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ в соответствии с Постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100.
  • Учёт расхода материальных ресурсов
  • Ведение базы данных текущей стоимости ресурсов
  
  Основные формы сметной и учётной документации программы Модус Смета:
  Сводный сметный расчёт стоимости строительства (Сводная смета), Сводка затрат
  Объектный сметный расчёт (Объектная смета)
  Локальный сметный расчёт (Локальная смета 9-тиграфка)
  Локальный сметный расчёт" (Локальная смета 11-тиграфка)
  Локальная ресурсная ведомость
  Ведомость потребности в ресурсах, Ведомость потребности в трудовых ресурсах / машинах и механизмах / материальных ресурсах, Спецификация оборудования
  Пояснительная записка, Титульный лист, Этикетка
  КС-6а Журнал учета выполненных работ
  КС-2 Акт о приемке выполненных работ, Справка к Акту о приемке выполненных работ, Расширенная форма Акта о приемке выполненных работ (Акт + справка)
  КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат
  Отчет о расходе строительных материалов, изделий
  Сводный отчет о расходе строительных материалов, изделий за отчётный период.
  
  Модус Смета не требует наличия Word или Excel на компьютере, в тоже время, позволяет экспортировать документы в Word, Excel, Internet Explorer, Adobe Reader, и др. Скачать МодусСмета бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать МодусСмета (42.78 Мб)




Changes on the new version:
РЎРјРµС‚РЅРѕ-РЅРѕСЂРјР°С‚РёРІРЅР°СЏ Р±Р°Р·Р° Р¤Р•Р  Рё Р“Р­РЎРќ РІ СЂРµРґР°РєС†РёРё 2014 Рі. РўРµРїРµСЂСЊ Р°СЂС…РёРІР°С†РёСЏ РІС‹РїРѕР»РЅСЏРµС‚СЃСЏ 7-Zip. Р’РЅРµСЃРµРЅС‹ РЅРµР·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ СѓР»СѓС‡С€РµРЅРёСЏ РІ РёРЅС‚РµСЂС„РµР№СЃ РіР»Р°РІРЅРѕРіРѕ РѕРєРЅР° РїСЂРѕРіСЂР°РјРјС‹.

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе МодусСмета первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




МодусСмета История версий

МодусСмета 7.0.305 добавлена: 16-09-2015
МодусСмета 6.1.293 добавлена: 10-04-2013
МодусСмета 6.0.288 добавлена: 04-03-2013
МодусСмета 5.7.253 добавлена: 11-07-2009




Похожие теги:

    модус          смета          сметы          нормативные документы          сметная документация          учёт выполненных работ          учёт расхода ресурсов          расчёт потребности в ресурсах          строительство          ремонт          капитальный ремонт          составление смет          проверка смет          экспертиза смет          сметная программа          кс-2          кс-3      

Похожие программы:

Нет скриншотов Электронная книга «1С Торговля и Склад» v2.2.6
Электронная книга «1С Торговля и Склад» является практическим руководством, при помощи которой пользователь самостоятельно обучится и быстро найдет ну...
- Demo | 12,161 Скачали
Нет скриншотов Автобаза 3
Система управления автопарком «Автобаза» позволяет решать широкий круг задач, связанных с эксплуатацией транспортных средств - учет путевых листов, уч...
- Demo | 7,420 Скачали
Мини Автосервис - Автосервисы, автомастерские 1.2 скриншот Мини Автосервис - Автосервисы, автомастерские 1.2
Мини Автосервис - простая и удобная бесплатная программа для составления заказов-нарядов и учета в автосервисе. Учет исполнителей работ, расхода запча
- Freeware | 3,539 Скачали
Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 2010 7.0.10 скриншот Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 2010 7.0.10
Программа Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 2009 - профессиональная автоматизированная система комплексного финансово-экономического и управленческого а...
- Shareware | 2,456 Скачали
Scanitto Pro 3.13 скриншот Scanitto Pro 3.13
Программа для сканирования: быстрая, удобная и функциональная.
- Shareware | 1,937 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой МодусСмета, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя МодусСмета получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,875

2.

Skype
Скачали: 705,963

3.

Google Earth
Скачали: 693,836

4.

Opera Browser
Скачали: 665,606

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,233

6.

DirectX
Скачали: 546,804

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,656

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,685

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,271

10.

Nero 8
Скачали: 295,956

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,792

12.

Nero 9
Скачали: 266,807

13.

Windows 7
Скачали: 230,654

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,226

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
1h 44m 18s
64K
1h 31m 16s
128K
45m 38s
768K
6m 21s
1.44M
4m 3s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.