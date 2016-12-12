Ажур-ДОК 5.1.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа Ажур-ДОК является универсальной программой автоматизации ведения учета, подготовки и печати различной бухгалтерской и торговой документации, со встроенными возможностями изменения и расширения функциональности программы.
Возможности программы
- Учет, подготовка, ведение, распечатка различной бухгалтерской документации: платежных поручений, налоговых накладных, счетов и накладных, актов выполненных работ, кассовых ордеров, прайс-листов, др. документов соответствующих современным требованиям законодательства, различных реестров и отчетов на украинском либо русском языке;
- Удобный и интуитивно-понятный интерфейс;
- Возможность работы с программой, как в сети, так и локально, по выбору пользователя;
- Модульный, расширяемый, характер программы;
- Встроенный дизайнер модулей, предоставляющий возможность создания, изменения логики работы, интерфейса и функциональности программы;
- Встроенный модуль складского учета;
- Встроенный редактор форм выводимых на печать документов, реестров, отчетов, с возможностью настройки и изменения любых параметров форм документов.;
- Встроенный конструктор отчетов с возможностью добавления, изменения любых аналитических отчетов и выборок данных;
- Встроенный редактор запросов БД, средства изменения и настройки логики работы базы данных;
- Настраиваемый экспорт-импорт любых справочных данных;
- Возможность работы с периферийным оборудованием: сканерами штрих-кода, использование сканера штрих-кода при выписке документов, заполнении форм ввода, поиска записей;
- Удобная настройка распределенного доступа к данным;
- Управляемая пользователем интеграция документов, - одновременное создание различных связанных документов;
- др. Скачать Ажур-ДОК бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Ажур-ДОК
История версий
Ажур-ДОК 5.1.3 добавлена: 12-12-2016
Ажур-ДОК 4.2.8
добавлена: 04-03-2012
Ажур-ДОК 4.2.0
добавлена: 27-12-2010
Ажур-ДОК 4.1.6
добавлена: 14-03-2009