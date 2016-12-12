Ажур-ДОК 5.1.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Ажур-ДОК 5.1.3
Программа Ажур-ДОК является универсальной программой автоматизации ведения учета, подготовки и печати различной бухгалтерской и торговой документации, со встроенными возможностями

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: $0

Просмотров: 2773

ОС: Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinXP, Win Vista

Размер: 3.34 Мб

Версия от:

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Скачали:: 871

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Описание

Программа Ажур-ДОК является универсальной программой автоматизации ведения учета, подготовки и печати различной бухгалтерской и торговой документации, со встроенными возможностями изменения и расширения функциональности программы.
  
   Возможности программы
  - Учет, подготовка, ведение, распечатка различной бухгалтерской документации: платежных поручений, налоговых накладных, счетов и накладных, актов выполненных работ, кассовых ордеров, прайс-листов, др. документов соответствующих современным требованиям законодательства, различных реестров и отчетов на украинском либо русском языке;
  - Удобный и интуитивно-понятный интерфейс;
  - Возможность работы с программой, как в сети, так и локально, по выбору пользователя;
  - Модульный, расширяемый, характер программы;
  - Встроенный дизайнер модулей, предоставляющий возможность создания, изменения логики работы, интерфейса и функциональности программы;
  - Встроенный модуль складского учета;
  - Встроенный редактор форм выводимых на печать документов, реестров, отчетов, с возможностью настройки и изменения любых параметров форм документов.;
  - Встроенный конструктор отчетов с возможностью добавления, изменения любых аналитических отчетов и выборок данных;
  - Встроенный редактор запросов БД, средства изменения и настройки логики работы базы данных;
  - Настраиваемый экспорт-импорт любых справочных данных;
  - Возможность работы с периферийным оборудованием: сканерами штрих-кода, использование сканера штрих-кода при выписке документов, заполнении форм ввода, поиска записей;
  - Удобная настройка распределенного доступа к данным;
  - Управляемая пользователем интеграция документов, - одновременное создание различных связанных документов;
  - др. Скачать Ажур-ДОК бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Ажур-ДОК (3.34 Мб)


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Ажур-ДОК История версий

Ажур-ДОК 5.1.3 добавлена: 12-12-2016
Ажур-ДОК 4.2.8 добавлена: 04-03-2012
Ажур-ДОК 4.2.0 добавлена: 27-12-2010
Ажур-ДОК 4.1.6 добавлена: 14-03-2009




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