Ажур-ДОК 5.1.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Ажур-ДОК История версий

Ажур-ДОК 5.1.3 добавлена: 12-12-2016

Программа Ажур-ДОК является универсальной программой автоматизации ведения учета, подготовки и печати различной бухгалтерской и торговой документации, со встроенными возможностями изменения и расширения функциональности программы.Возможности программы- Учет, подготовка, ведение, распечатка различной бухгалтерской документации: платежных поручений, налоговых накладных, счетов и накладных, актов выполненных работ, кассовых ордеров, прайс-листов, др. документов соответствующих современным требованиям законодательства, различных реестров и отчетов на украинском либо русском языке;- Удобный и интуитивно-понятный интерфейс;- Возможность работы с программой, как в сети, так и локально, по выбору пользователя;- Модульный, расширяемый, характер программы;- Встроенный дизайнер модулей, предоставляющий возможность создания, изменения логики работы, интерфейса и функциональности программы;- Встроенный модуль складского учета;- Встроенный редактор форм выводимых на печать документов, реестров, отчетов, с возможностью настройки и изменения любых параметров форм документов.;- Встроенный конструктор отчетов с возможностью добавления, изменения любых аналитических отчетов и выборок данных;- Встроенный редактор запросов БД, средства изменения и настройки логики работы базы данных;- Настраиваемый экспорт-импорт любых справочных данных;- Возможность работы с периферийным оборудованием: сканерами штрих-кода, использование сканера штрих-кода при выписке документов, заполнении форм ввода, поиска записей;- Удобная настройка распределенного доступа к данным;- Управляемая пользователем интеграция документов, - одновременное создание различных связанных документов;- др. Скачать Ажур-ДОК бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Ажур-ДОКдобавлена: 04-03-2012Ажур-ДОКдобавлена: 27-12-2010Ажур-ДОКдобавлена: 14-03-2009