SolveigMM WMP Trimmer Plugin 3.0.1609.12 скачать бесплатно для Windows 7

SolveigMM WMP Trimmer Plugin История версий

SolveigMM WMP Trimmer Plugin 3.0.1609.12 добавлена: 24-09-2016

SolveigMM WMP Trimmer Plugin - плагин для Windows Media Player. Позволяет из видеофайла, загруженного в WMP (версии не ниже 9), вырезать понравившийся кусок либо удалить ненужный (пока только один). Никакого перекодирования, никаких потерь качества. Программа распространяется как shareware* Основан на SolveigMM Video Editing SDK* Поддерживает любые AVI файлы - (*.avi )o DV AVI type 1, 2; OpenDMLo с любым видео: DivX; XviD; 3ivX, и т.д.o с любым аудио: MPEG-1,2 Layer I, II, III; AC3; OGG и т.д.o VBR MPEG audio без рассинхронизацииo большие AVI файлы (размером больше 4 GB)* Поддерживает Windows Media файлы - (*.asf, *.wma, *.wmv, *.wm)o с любым видео: WMV 1,2,3; MSS2; MPEG-4 AVC и т.д.o с любым аудио: WMAudio V 2,7,8; MPEG-1,2 Layer I, II, III; AC3 и т.д.* Поддерживает MPEG Audio файлы ( *.mp1, *.mp2, *.mp3, *.mpa )o MPEG-1 Layer I, II, IIIo MPEG-2 Layer I, II, III*Поддерживает MPEG-2 файлы - (.mpg, .vob, .ts) (* требуется установка SolveigMM Video Splitter )* Точность разрезания - по К кадру.