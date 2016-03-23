SolveigMM AVI Trimmer + MKV 5.0.1603.23 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
SolveigMM AVI Trimmer это простой бесплатный видео редактор. Позволяет удалить любое количество видео блоков за один проход быстро, без потерь качества, без потери синхронизации.
Например, можно удалить рекламу или просто порезать видеофайлы.
Сделан на базе SolveigMM Video Editing SDK.
SolveigMM AVI Trimmer поддерживает любые AVI файлы:
DV AVI type 1, 2
OpenDML AVI
AVI файлы с любыми видеоданными. DivX; XviD; MPEG4 и т.д.
AVI файлы с любыми аудиоданными. MPEG-1,2 Layer I, II, III; AC3; OGG и т.д.
AVI файлы VBR MPEG audio, без потери синхронизации
AVI файлы размером больше 2 и 4 ГБайт
SolveigMM AVI Trimmer имеет следующие возможности
Позволяет выбирать видео/аудио потоки, которые будут записаны в выходной файл
Позволяет удалить любое количество фрагментов за один проход
Поддерживает Drag-n-Drop
Позволяет выбирать язык приложения Скачать SolveigMM AVI Trimmer + MKV бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Комментарии.
1. Добавил: Божена
, (SolveigMM AVI Trimmer + MKV 2.0.1204.27)
Очень нужно
13:36:31, 06-09-2012
2. Добавил: Олег
, (SolveigMM AVI Trimmer + MKV 2.0.1204.27)
День назад нарезал Части тела 4 сезон 15 серию и остался доволен. Удобная и простая в изпользовании без потери качества видео/аудио после редактирования.
02:31:54, 22-07-2012
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SolveigMM AVI Trimmer + MKV
История версий
SolveigMM AVI Trimmer + MKV 5.0.1603.23 добавлена: 23-03-2016
SolveigMM AVI Trimmer + MKV 5.0.1508.13
добавлена: 04-09-2015
SolveigMM AVI Trimmer + MKV 2.1.1406.11
добавлена: 21-06-2014
SolveigMM AVI Trimmer + MKV 2.1.1306.26
добавлена: 01-07-2013
SolveigMM AVI Trimmer + MKV 2.0.1210.11
добавлена: 14-10-2012