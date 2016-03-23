SolveigMM AVI Trimmer + MKV 5.0.1603.23 скачать бесплатно для Windows 7

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Божена, (SolveigMM AVI Trimmer + MKV 2.0.1204.27)

Очень нужно

13:36:31, 06-09-2012 1. Добавил:, (SolveigMM AVI Trimmer + MKV 2.0.1204.27)Очень нужно

Олег , (SolveigMM AVI Trimmer + MKV 2.0.1204.27)

День назад нарезал Части тела 4 сезон 15 серию и остался доволен. Удобная и простая в изпользовании без потери качества видео/аудио после редактирования.

02:31:54, 22-07-2012 2. Добавил:, (SolveigMM AVI Trimmer + MKV 2.0.1204.27)День назад нарезал Части тела 4 сезон 15 серию и остался доволен. Удобная и простая в изпользовании без потери качества видео/аудио после редактирования.

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SolveigMM AVI Trimmer + MKV История версий

SolveigMM AVI Trimmer + MKV 5.0.1603.23 добавлена: 23-03-2016

SolveigMM AVI Trimmer это простой бесплатный видео редактор. Позволяет удалить любое количество видео блоков за один проход быстро, без потерь качества, без потери синхронизации.Например, можно удалить рекламу или просто порезать видеофайлы.Сделан на базе SolveigMM Video Editing SDK.SolveigMM AVI Trimmer поддерживает любые AVI файлы:DV AVI type 1, 2OpenDML AVIAVI файлы с любыми видеоданными. DivX; XviD; MPEG4 и т.д.AVI файлы с любыми аудиоданными. MPEG-1,2 Layer I, II, III; AC3; OGG и т.д.AVI файлы VBR MPEG audio, без потери синхронизацииAVI файлы размером больше 2 и 4 ГБайтSolveigMM AVI Trimmer имеет следующие возможностиПозволяет выбирать видео/аудио потоки, которые будут записаны в выходной файлПозволяет удалить любое количество фрагментов за один проходПоддерживает Drag-n-DropПозволяет выбирать язык приложения Скачать SolveigMM AVI Trimmer + MKV бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.SolveigMM AVI Trimmer + MKVдобавлена: 04-09-2015SolveigMM AVI Trimmer + MKVдобавлена: 21-06-2014SolveigMM AVI Trimmer + MKVдобавлена: 01-07-2013SolveigMM AVI Trimmer + MKVдобавлена: 14-10-2012