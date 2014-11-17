Movavi Video Editor 10.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Movavi Video Editor 10.0.0 обновлено
Movavi Видео Редактор - простой и мощный инструмент для редактирования видео

Общая оценка:

(3.7) голосов:6
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голосов:0
Посетители:

голосов:6

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 39.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7275

ОС: Win98, WinOther, WinXP, Windows 8, Win2000, Win Vista

Размер: 117.77 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 2,852

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Редактирование видео на любительском уровне стало еще проще

Если вы всегда мечтали собственноручно научиться редактировать видео, а возможностей стандартного Movie Maker вам было мало, и в тоже время грузный “Пинакл студио” казался чем-то неподъемным - не отчаивайтесь. Выход как всегда есть. И что-то среднее найти не проблема. Присмотритесь к замечательному редактору Movavi Video Editor. Конечно до профессионального софта ему далековато, но для любительского редактирования эта вещица подойдёт очень даже кстати. Вы только посмотрите, что для вас припасли разработчики. На выбор и различные видеоэффекты с регулировкой контраста, света, инверсией и еще целой кучей “вкусностей”, никуда не делись и эффекты перехода - их здесь к слову немало. Также вам позволено вставлять в видео текстовые и аудиозаписи, записывать аудио и видео “на лету”. Ну и, конечно же, обрезать, склеивать и добавлять новые фрагменты. В общем, создавать собственный фильм на любительском уровне. Кстати готовый проект можно сохранить в самые распространенные форматы, а также вручную выставить все необходимые параметры видео. Поддерживаются и различные мобильные устройства. Ну и запись прямиком на диск. Интерфейс Movavi Video Editor рассчитан на интуитивное управление, поэтому сложностей в освоении у вас возникнуть не должно. Самую свежую версию Movavi Video Editor всегда можно скачать с официального сайта программы.
Обзор версии 8 от: 18-03-2013 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Movavi Видео Редактор с новым удобным и стильным интерфейсом - это мощный инструмент, который позволяет решать любые задачи по редактированию видео. Используйте все возможности программы: разрезайте и объединяйте клипы, кадрируйте и поворачивайте изображение, применяйте профессиональные фильтры для устранения распространенных проблем с качеством видео, таких как чересстрочность, недостаточный контраст и яркость изображения или низкая резкость. Применяйте спецэффекты для изменения стиля изображения и фактуры кадра, а с эффектом Хромакей вы сможете добавлять живописный фон к любому ролику, снятому на однотонном синем или зеленом фоне. Озвучивайте свой видеопроект непосредственно во время воспроизведения в редакторе, корректируйте уровень громкости аудио вручную или автоматически. Все инструменты редактирования можно применять как к 2D, так и к 3D видео. В новой версии добавлен режим Storyboard для быстрой и удобной работы со слайдшоу и небольшими клипами, а также улучшена работа с коллекцией титров. Экспорт видео в интернет - теперь дело одного клика. Загружайте видео на YouTube, Facebook, Vimeo или в облачное хранилище Amazon S3 непосредственно из интерфейса программы. Сохраняйте готовые ролики в любом из 180 популярных видеоформатов или используйте пресеты для мобильных устройств. Программа поддерживает сохранение для iPod, iPhone, iPad, Sony PSP, мобильных телефонов Nokia, Samsung, HTC и других брендов, а также смартфонов на операционной системе Android, - и это еще не весь список! Программа полностью совместима как с Windows 8, так и с предыдущими версиями ОС от Microsoft, а оптимизация для многоядерных процессоров Intel и AMD позволяет сократить время обработки видео до 8 раз! Скачать Movavi Video Editor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Movavi Video Editor (117.77 Мб)




Changes on the new version:
- Improved titles - New text features - New artistic effects - New Hollywood-style effects - Auto-deinterlacing for MPEG files - New transition - New details mode on the media tab - Minor improvements

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Комментарии.


1. Добавил: Юрий, (Movavi Video Editor 8)
Программа проста и действительно удобна. Есть русская справка, если что непонятно. Жаль, что только 7 дней демо-версия. Да и функции демо-версии урезаны. Готовьте 900 рублей и вот тогда вам будет счастье.
08:18:20, 12-04-2013

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Movavi Video Editor История версий

Movavi Video Editor 10.0.0 добавлена: 17-11-2014
Movavi Video Editor 9.4.3 добавлена: 01-04-2014
Movavi Video Editor 9 добавлена: 03-10-2013
Movavi Video Editor 8 добавлена: 17-03-2013




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Оценка редактора
Параметры
  • Currently 4/5.
Интерфейс
  • Currently 4/5.
Стабильность
  • Currently 4/5.
Практичность
  • Currently 3/5.
4 / 5
Очень хорошо

Время загрузки
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