K-Lite Codec Pack 11.0 скачать бесплатно для Windows 7

Универсальный сборник мультимедийных кодеков, который пригодится всем

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Программа K-Lite Codec Pack – бесплатно распространяемый пакет кодеков, также фильтров DirectShow и других связанных с ними инструментов. Без этих фильтров и кодеков будет невозможна кодировка и декодирование разных видео и аудио форматов. Другими словами, если на вашем ПК не воспроизводится звук или видео, достаточно скачать бесплатно K-Lite Codec Pack для Windows 7 либо другой системы, установить их и спокойно прослушивать или просматривать все популярные и даже многие редкие медиафайлы.Кроме кодеков K-Lite Codec Pack существуют другие подобные пакеты, однако именно K-Lite отличается отсутствием конфликтов между установленными кодеками. Как выражаются пользователи, использующие этот пакет кодеков: «Установил и забыл».Действительно, после единоразовой установки вам не придется более вспоминать об разных кодеках. Кроме того, сама установка необыкновенно проста, даже не смотря на отсутствие в программе K-Lite Codec Pack русского языка (он не нужен). Просто в процессе установки следует соглашаться с настройками по умолчанию, так как этого вполне достаточно для среднестатистического пользователя.К преимуществам К-лайт Кодек Пак стоит отнести наличие последних версий самых распространенных и лучших кодеков, правильный подбор компонентов, благодаря которым не возникают конфликты, очень простую и понятную инсталляцию (!), возможность в любой момент удалить пакет кодеков, не оставив в своей системе каких-либо следов пребывания (удаляются даже ключи регистра). Все версии очень тщательно тестируются на наявность конфликтов между кодеками и разными программами, кроме того, программа K-Lite Codec Pack поможет избежать проблем с уже инсталлированными на ПК кодеками, и даже предложит решение возникших неисправностей, путем удаления старых кодеков и установкой новых.Как видите скачать бесплатно программу K-Lite Codec Pack для Windows 7 очень просто и, в рамках времени – выгодно, так как инсталляция происходит полностью автоматически и практически не требует вмешательства со стороны пользователя. К тому же, установочный файл для всего семейства Windows один.

K-Lite Codec Pack содержит весь набор кодеков для воспроизведения самых популярных аудио и видео форматов. В новой версии обновлен:

Обновлен Media Player Classic Home Cinema до версии 1.6.1.4170

Обновлен FFDShow до версии 1.1.4399

Обновлено LAV фильтр до версии 0,49

Обновлен Codec Tweak инструмент до версии 5.3.0

Обновлено Win7DSFilterTweaker до версии 5.2

Обновлен MediaInfo Lite до версии 0.7.54

Совместимость с Windows 8

Добавлено Icaros 1.3.2

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K-Lite Codec Pack История версий

K-Lite Codec Pack 11.0 добавлена: 25-02-2015

Скачать K-Lite Codec Pack бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.K-Lite Codec Packдобавлена: 26-03-2012K-Lite Codec Packдобавлена: 14-02-2011K-Lite Codec Packдобавлена: 14-02-2010K-Lite Codec Packдобавлена: 04-06-2007