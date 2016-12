All My Movies 8.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

All My Movies История версий

All My Movies 8.8 добавлена: 14-06-2016

У вас большая видео коллекция? Вы устали упорядочивать ее? Не можете вспомнить названия фильмов с участием Арнольда Шварценеггера? Хотите знать, сколько комедий в вашей фильмотеке? Забыли кому отдали свой любимый фильм? Если ваш ответ "да", то наш программный продукт All My Movies™ специально для вас! Все вышеприведенные проблемы будут решены мгновенно! Вы можете использовать программу для каталогизации вашей коллекции DVD и CD дисков, VHS кассет и любых других носителейОсновные возможности:- простой импорт англоязычной информации о фильме из онлайн базы данных IMDb.com и русскоязычной - из videoguide.ru, film.ru и RMDb.ru- импорт больших обложек с amazon.com или со сканера- наглядное и удобное представление вашей коллекции фильмов, обширная статистика по базе- поддержка скинов (тем, стилей)- захват скриншотов из видеофайлов и сохранение их в базе данных. Это поможет вам в дальнейшем быстро вспомнить фильм и оценить визуально качество картинки видеофайла.- быстрый поиск фильма по многим полям базы данных, как то: название, режиссер, год выпуска, актеры, жанр, описание и другим- экспорт вашей фильмотеки в HTML, текстовый или Microsoft Excel формат, что позволит вам разместить коллекцию на вашей домашней страничке или импортировать в другие программы- Защита паролем вашей базы фильмов, так что можете спокойно создавать базу ваших недетских фильмов, не боясь, что дети нечаянно увидят ее- Всего несколькими кликами вы можете поделиться вашей базой с друзьями- Импорт существующих коллекций из текстового формата, MS Excel или из баз, созданных в других программных продуктах- легкий в использовании менеджер отданных фильмов - вы никогда не забудете, кому отдали фильмПрограмма может быть использована в пунктах видеопроката для учета имеющихся фильмов. Скачать All My Movies бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.- added a field for the personal movie rating - added the ability to sort movies by date added and date modified in the "Append from..." dialog. Click with right mouse button on the list and use popup menu to change sort mode - added statistics chart by File type. Press F5 to openAll My Moviesдобавлена: 16-04-2016All My Moviesдобавлена: 30-12-2015All My Moviesдобавлена: 27-09-2015All My Moviesдобавлена: 12-08-2015