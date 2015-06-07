Balabolka 2.11 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Аудио и Мультимедиа Речь Balabolka   
Balabolka 2.11
Программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 6608

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, WinServer, WinOther, Win Vista

Размер: 10.07 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 2,222

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Описание

Программа "Балаболка" предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые синтезаторы, установленные на компьютере. Воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что присутствуют в любой мультимедийной программе ("воспроизвести/приостановить/остановить"). Программа умеет читать вслух содержимое буфера обмена, показывать текст, содержащийся в DOC, RTF, PDF, FB2 и HTML файлах, изменять настройки шрифта и цвета, управлять процессом чтения из системного трея (области уведомлений) или при помощи глобальных сочетаний клавиш, произносить набираемый на клавиатуре текст, проверять орфографию, делить текстовый файл на несколько частей. "Балаболка" предоставляет возможность удалить из текста все знаки переноса на концах строк; это позволит избежать запинок при чтении слов. Текст может быть сохранен в вида аудиофайла (поддерживаются форматы WAV, MP3, OGG и WMA). Программа умеет работать с различными версиями пакета речевых функций Microsoft Speech API (SAPI). Он позволяет изменять скорость и тембр речи. Пользователь может использовать специальный список замен для улучшения качества воспроизведения речи. Это полезно в тех случаях, когда есть необходимость изменить произношение слов или отдельных слогов; для этого некоторое выражение в тексте заменяется на необходимое читаемое выражение. Для записи подобных правил замены используется синтаксис команд VBScript. Скачать Balabolka бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Balabolka (10.07 Мб)




Changes on the new version:
The set of the program's skins was fully updated.

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Balabolka История версий

Balabolka 2.11 добавлена: 17-07-2015
Balabolka 2.10 добавлена: 06-10-2014
Balabolka 2.08 добавлена: 30-10-2013
Balabolka 2.07 добавлена: 21-07-2013
Balabolka 2.7.0.546 добавлена: 02-05-2013




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