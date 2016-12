Balabolka 2.11 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Balabolka первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Balabolka История версий

Balabolka 2.11 добавлена: 17-07-2015

Программа "Балаболка" предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые синтезаторы, установленные на компьютере. Воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что присутствуют в любой мультимедийной программе ("воспроизвести/приостановить/остановить"). Программа умеет читать вслух содержимое буфера обмена, показывать текст, содержащийся в DOC, RTF, PDF, FB2 и HTML файлах, изменять настройки шрифта и цвета, управлять процессом чтения из системного трея (области уведомлений) или при помощи глобальных сочетаний клавиш, произносить набираемый на клавиатуре текст, проверять орфографию, делить текстовый файл на несколько частей. "Балаболка" предоставляет возможность удалить из текста все знаки переноса на концах строк; это позволит избежать запинок при чтении слов. Текст может быть сохранен в вида аудиофайла (поддерживаются форматы WAV, MP3, OGG и WMA). Программа умеет работать с различными версиями пакета речевых функций Microsoft Speech API (SAPI). Он позволяет изменять скорость и тембр речи. Пользователь может использовать специальный список замен для улучшения качества воспроизведения речи. Это полезно в тех случаях, когда есть необходимость изменить произношение слов или отдельных слогов; для этого некоторое выражение в тексте заменяется на необходимое читаемое выражение. Для записи подобных правил замены используется синтаксис команд VBScript. Скачать Balabolka бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.The set of the program's skins was fully updated.Balabolkaдобавлена: 06-10-2014Balabolkaдобавлена: 30-10-2013Balabolkaдобавлена: 21-07-2013Balabolkaдобавлена: 02-05-2013