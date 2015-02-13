Any Video Converter 5.7.8 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Аудио и Мультимедиа Рипперы и конвертеры Any Video Converter   
Any Video Converter 5.7.8
Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и качественного конвертирования видео файлов.

Общая оценка:

(1) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:1

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 1728

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinXP

Размер: 32.99 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,036

Полная информация>>

Скриншоты
Any Video Converter 5.7.8 скриншот

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Рано или поздно у многих стоит вопрос конвертирования видео. Причем способы конвертирования и методы в каждой ситуации могут быть свои. Хорошим подспорьем в этой ситуации станет программа Any Video Converter Free.
У нее русский интерфейс, который максимально упрощен и понятен даже начинающему пользователю. Всего в программе три вкладки вместо меню. На первой вкладке расположен сам блок для кодирования видео.
Кодировка видео возможна в форматы для огромного количества мобильных устройств, это так называемые готовые профили для кодировки. Это:
Все устройства Apple вплоть форматы Apple TV;
Устройства Sony такие как PSP, PS3 и Wallkman;
Последние модели Samsung Galaxy и Samsung Tablets,
Есть так же очень большой выбор и других Android устройств от Google Nexus 7 до нонейм производителей;
Не забыты и устройства для продуктов Windows;
И, наконец, для обычных телефонов в виде древнего формата 3gp.
Программа поддерживает почти все существенные форматы видео, от формата mkv до создания анимированного изображения в формате gif, что как мы понимаем не совсем видео формат, но только подчеркивает богатство выбора. Разработчики утверждают о поддержке более 60-ти форматов. Есть возможность кодировки под конкретные ТВ устройства, что тоже запишем в плюс программе.
Как бонус, есть кодировка видео для размещения его как встроенного видео HTML5. Это особенно полезная вещь с учетом проблем при воспроизведении видео браузерами.
Кроме видео есть возможность и кодировки аудио форматов или кодировки видео в аудиоформат.
Видео в программу добавляется как с локального устройства хранения информации, так и удаленного, с помощью URL. Поддерживаются все основные видеохостинги.
Для загруженных видео есть возможность их редактирования во встроенном редакторе вплоть до наложения эффектов и добавления субтитров. Можно конвертировать только выделенную часть видеофайла.
На второй вкладке программа обзавелась возможностью записывать DVD диски. Настройка профиля DVD достаточно проста, но, чтобы изменить шаблон загрузочного меню придется приобрести платную версию. Но для создания диска, чтобы потом просмотреть его в узком семейном кругу, этого вполне достаточно.
На последней третей вкладке расположен встроенный проигрыватель видео. Может проигрывать как отдельные файлы, папки с видео так DVD диски. Умеет проигрывать видео, которое записано в ISO образах.
В итоге видно, что программа легка в использовании, имеет возможность работы с пакетами файлов, а настройки позволяют создавать качественное видео на выходе. Скачать Any Video Converter бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Any Video Converter (32.99 Мб)




Changes on the new version:
Fixes the bug concerning the YouTube downloading error.

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Any Video Converter первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




Any Video Converter История версий

Any Video Converter 5.7.8 добавлена: 13-02-2015
Any Video Converter 5.7.5 добавлена: 17-11-2014
Any Video Converter 3.21 добавлена: 25-03-2012




Похожие теги:

    video converter          DVD ripper          convert video          converter          ripper          extractor      

Похожие программы:

1 Video Converter 5.2.35.12 скриншот 1 Video Converter 5.2.35.12
1 Video Converter - программа для конвертирования видеофайлов. Позволяет извлекать изображения и аудио в форматы MP3, WMA и WAV.
- Shareware | 12,745 Скачали
Abdio MP4 Video Converter 5.8 скриншот Abdio MP4 Video Converter 5.8
Abdio MP4 Video Converter - мощное и функциональное программное приложение позволяющее конвертировать медиа файлы в формат MP4 с высокой скоростью и п...
- Trial | 7,303 Скачали
InterVideo DVD Copy Platinum 5.0B.004.24C00
InterVideo DVD Copy Platinum - Программа для копирования DVD дисков. Позволяет копировать как Video DVD, так и VCD, SVCD, DivX, CD диски с качеством
- Shareware | 1,510 Скачали
ConvertXtoDVD 5.0.0.75 скриншот ConvertXtoDVD 5.0.0.75
ConvertXToDVD (DivxToDVD) - конвертер видео-файлов в файлы совместимые с DVD.
- Shareware | 8,045 Скачали
Aglare FLV to AVI Converter скриншот Aglare FLV to AVI Converter
Программа легко настраивается, но итоговый файл получается высшего качества - легко и быстро.
- Demo | 9,469 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Any Video Converter, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Any Video Converter получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,742

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,903

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,479

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
1h 20m 26s
64K
1h 10m 23s
128K
35m 11s
768K
4m 54s
1.44M
3m 8s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.