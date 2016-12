Any Video Converter 5.7.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Any Video Converter История версий

Any Video Converter 5.7.8 добавлена: 13-02-2015

Рано или поздно у многих стоит вопрос конвертирования видео. Причем способы конвертирования и методы в каждой ситуации могут быть свои. Хорошим подспорьем в этой ситуации станет программа Any Video Converter Free.У нее русский интерфейс, который максимально упрощен и понятен даже начинающему пользователю. Всего в программе три вкладки вместо меню. На первой вкладке расположен сам блок для кодирования видео.Кодировка видео возможна в форматы для огромного количества мобильных устройств, это так называемые готовые профили для кодировки. Это:Все устройства Apple вплоть форматы Apple TV;Устройства Sony такие как PSP, PS3 и Wallkman;Последние модели Samsung Galaxy и Samsung Tablets,Есть так же очень большой выбор и других Android устройств от Google Nexus 7 до нонейм производителей;Не забыты и устройства для продуктов Windows;И, наконец, для обычных телефонов в виде древнего формата 3gp.Программа поддерживает почти все существенные форматы видео, от формата mkv до создания анимированного изображения в формате gif, что как мы понимаем не совсем видео формат, но только подчеркивает богатство выбора. Разработчики утверждают о поддержке более 60-ти форматов. Есть возможность кодировки под конкретные ТВ устройства, что тоже запишем в плюс программе.Как бонус, есть кодировка видео для размещения его как встроенного видео HTML5. Это особенно полезная вещь с учетом проблем при воспроизведении видео браузерами.Кроме видео есть возможность и кодировки аудио форматов или кодировки видео в аудиоформат.Видео в программу добавляется как с локального устройства хранения информации, так и удаленного, с помощью URL. Поддерживаются все основные видеохостинги.Для загруженных видео есть возможность их редактирования во встроенном редакторе вплоть до наложения эффектов и добавления субтитров. Можно конвертировать только выделенную часть видеофайла.На второй вкладке программа обзавелась возможностью записывать DVD диски. Настройка профиля DVD достаточно проста, но, чтобы изменить шаблон загрузочного меню придется приобрести платную версию. Но для создания диска, чтобы потом просмотреть его в узком семейном кругу, этого вполне достаточно.На последней третей вкладке расположен встроенный проигрыватель видео. Может проигрывать как отдельные файлы, папки с видео так DVD диски. Умеет проигрывать видео, которое записано в ISO образах.В итоге видно, что программа легка в использовании, имеет возможность работы с пакетами файлов, а настройки позволяют создавать качественное видео на выходе. Скачать Any Video Converter бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Fixes the bug concerning the YouTube downloading error.Any Video Converterдобавлена: 17-11-2014Any Video Converterдобавлена: 25-03-2012