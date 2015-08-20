Total Audio Converter 5.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Лучший аудио конвертер, поддерживающий более 30 музыкальных форматов (mp3, wav, wma, flac, ogg, tta, ape, mp4, etc). Встроенный CD рипер позволит преобразовывать музыку с дисков в цифровые форматы для мп3 плееров и просто резервного копирования. Тотал Аудио Конвертер это удачное сочетание мощности, цены и простоты использования. Интерфейс интуитивно понятен даже новичку.
Конвертировать треки из редких аудио форматов в более популярные mp3 и wma. Уменьшить размер аудио файлов. Перегнать музыку с CD на мп3 плеер. Тотал Аудио Конвертер решает все эти задачи. И не надо покупать кота в мешке - скачайте бесплатную пробную версию сейчас и убедитесь сами. Скачать Total Audio Converter бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Supports new audio formats.
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Комментарии.
1. Добавил: Сергей
, (Total Audio Converter 5.3)
Что за обман, версии 5.3 вообще не существует. На официальном сайте самая новая версия 1.0.0 - не удивляйтесь, у разработчиков бзик!!!
09:26:05, 26-11-2013
2. Добавил: Сергей
, (Total Audio Converter 5.2)
Самый лучший конвертер, качайте не пожалеете!!!
21:39:38, 03-03-2013
3. Добавил: a
, (Total Audio Converter 5.1)
xer-ego
08:42:02, 22-07-2012
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Total Audio Converter
История версий
Total Audio Converter 5.5 добавлена: 23-08-2015
Total Audio Converter 5.4
добавлена: 01-02-2015
Total Audio Converter 5.3
добавлена: 05-07-2013
Total Audio Converter 5.2
добавлена: 21-01-2013
Total Audio Converter 5.1
добавлена: 03-06-2012