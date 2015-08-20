Total Audio Converter 5.5 скачать бесплатно для Windows 7

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Total Audio Converter 5.5 обновлено
Лучший аудио конвертер mp3, wav, wma, flac, ogg, tta.

Общая оценка:

(5) голосов:4
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голосов:4

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.90 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 17540

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, Windows 8,

Размер: 17.43 Мб

Версия от:

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Комментарии (3)

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Описание

Лучший аудио конвертер, поддерживающий более 30 музыкальных форматов (mp3, wav, wma, flac, ogg, tta, ape, mp4, etc). Встроенный CD рипер позволит преобразовывать музыку с дисков в цифровые форматы для мп3 плееров и просто резервного копирования. Тотал Аудио Конвертер это удачное сочетание мощности, цены и простоты использования. Интерфейс интуитивно понятен даже новичку.
  
  Конвертировать треки из редких аудио форматов в более популярные mp3 и wma. Уменьшить размер аудио файлов. Перегнать музыку с CD на мп3 плеер. Тотал Аудио Конвертер решает все эти задачи. И не надо покупать кота в мешке - скачайте бесплатную пробную версию сейчас и убедитесь сами. Скачать Total Audio Converter бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Total Audio Converter (17.43 Мб)




Changes on the new version:
Supports new audio formats.

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Комментарии.


1. Добавил: Сергей, (Total Audio Converter 5.3)
Что за обман, версии 5.3 вообще не существует. На официальном сайте самая новая версия 1.0.0 - не удивляйтесь, у разработчиков бзик!!!
09:26:05, 26-11-2013

2. Добавил: Сергей, (Total Audio Converter 5.2)
Самый лучший конвертер, качайте не пожалеете!!!
21:39:38, 03-03-2013

3. Добавил: a, (Total Audio Converter 5.1)
xer-ego
08:42:02, 22-07-2012

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Total Audio Converter История версий

Total Audio Converter 5.5 добавлена: 23-08-2015
Total Audio Converter 5.4 добавлена: 01-02-2015
Total Audio Converter 5.3 добавлена: 05-07-2013
Total Audio Converter 5.2 добавлена: 21-01-2013
Total Audio Converter 5.1 добавлена: 03-06-2012




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