Total Audio Converter 5.5 скачать бесплатно для Windows 7

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Комментарии.

Сергей, (Total Audio Converter 5.3)

Что за обман, версии 5.3 вообще не существует. На официальном сайте самая новая версия 1.0.0 - не удивляйтесь, у разработчиков бзик!!!

09:26:05, 26-11-2013 1. Добавил:, (Total Audio Converter 5.3)Что за обман, версии 5.3 вообще не существует. На официальном сайте самая новая версия 1.0.0 - не удивляйтесь, у разработчиков бзик!!!

Сергей, (Total Audio Converter 5.2)

Самый лучший конвертер, качайте не пожалеете!!!

21:39:38, 03-03-2013 2. Добавил:, (Total Audio Converter 5.2)Самый лучший конвертер, качайте не пожалеете!!!

a, (Total Audio Converter 5.1)

xer-ego

08:42:02, 22-07-2012 3. Добавил:, (Total Audio Converter 5.1)xer-ego

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Total Audio Converter История версий

Total Audio Converter 5.5 добавлена: 23-08-2015

Лучший аудио конвертер, поддерживающий более 30 музыкальных форматов (mp3, wav, wma, flac, ogg, tta, ape, mp4, etc). Встроенный CD рипер позволит преобразовывать музыку с дисков в цифровые форматы для мп3 плееров и просто резервного копирования. Тотал Аудио Конвертер это удачное сочетание мощности, цены и простоты использования. Интерфейс интуитивно понятен даже новичку.Конвертировать треки из редких аудио форматов в более популярные mp3 и wma. Уменьшить размер аудио файлов. Перегнать музыку с CD на мп3 плеер. Тотал Аудио Конвертер решает все эти задачи. И не надо покупать кота в мешке - скачайте бесплатную пробную версию сейчас и убедитесь сами. Скачать Total Audio Converter бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Supports new audio formats.Total Audio Converterдобавлена: 01-02-2015Total Audio Converterдобавлена: 05-07-2013Total Audio Converterдобавлена: 21-01-2013Total Audio Converterдобавлена: 03-06-2012