Direct MIDI to MP3 Converter 7.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Direct MIDI to MP3 Converter 7.0 обновлено
Direct MIDI to MP3 Converter - конвертирует Ваши Миди файлы в МП3, WAV, WMA, OGG

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 10877

ОС: WinXP, Windows2000, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Win Vista

Размер: 11.35 Мб

Версия от:

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Скачали:: 2,680

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Описание

Direct MIDI to MP3 Converter это программа для быстрого конвертирования Миди и Караоке файлов в популярные аудио форматы такие как MP3, WAV, WMA и OGG. Наш Миди конвертор может преобразовать Midi файлы в формат подходящий для записи на аудио CD. Основная особенность Direct MIDI to MP3 Converter в том, что он не записывает звук с выхода аудио карты, а очень быстро преобразует Караоке и Миди файлы в МП3 или ВАВ напрямую, без воспроизведения. Подерживаются банки звуков (саундфонт) формата SF2. Этот метод позволяет добиться более высокого качества звука. Используя встроенный Миди проигрыватель Вы можете прослушать MID файлы до преобразования, а удобный встроенный редактор тегов поможет Вам правильно заполнить все поля ID3 тега. Пакетный режим сэкономит Вам время, при конвертировании большого количества MIDI, MID, RMI или KAR файлов. Большой выбор настроек позволит Вам сохранить файл с оптимальным качеством. Вы можете изменить даже темп воспроизведения и конвертирования Миди файлов. Direct MIDI to MP3 Converter это лучший выбор для людей, которые сочиняют Миди музыку и хотят записать ее на Аудио компакт диск или прослушать в MP3 плейере. Миди конвертор поддерживает все популярные форматы Миди файлов - MIDI 0, MIDI 1, RIFF MIDI 0, RIFF MIDI 1 и Karaoke MIDI. Скачать Direct MIDI to MP3 Converter бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Direct MIDI to MP3 Converter (11.35 Мб)




Changes on the new version:
Windows 8 support

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Direct MIDI to MP3 Converter История версий

Direct MIDI to MP3 Converter 7.0 добавлена: 17-10-2014
Direct MIDI to MP3 Converter 6.2.2.47 добавлена: 06-03-2012
Direct MIDI to MP3 Converter 6.2.2.46 добавлена: 25-05-2010
Direct MIDI to MP3 Converter 6.1.2.43 добавлена: 11-12-2009




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