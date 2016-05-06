SVArTracker 1.27 скачать бесплатно для Windows 7

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SVArTracker 1.27 обновлено
Продвинутый инструмент для создания музыки. Новое поколение трэкеров.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: $0

Просмотров: 3173

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003,

Размер: 8 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,344

Полная информация>>

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Нет скриншотов

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Описание

Продвинутый инструмент для создания музыки. Новое поколение трэкеров. Модульная визуальная студия. nn * Совместимость с тысячами виртуальных инструментов - может загружать VST, VSTi и DirectX DMO плагины.n * Встроенный сэмплер. Поддержка 15 типичных трэкерных эффектов.n * Может импортировать следующие типы музыкальных модулей:nn IT, Impulse Tracker модульn XM, Fast Tracker 2 модульn S3M, Scream Tracker модульn MOD, ProTracker модульn MID, MIDI файлn и другие:n rmi,amf,ams,669,dbm,dmf,dsm,far,mdl,n med,mt2,mtm,okt,psm,ptm,ult,umxnn * Все внутренние операции через 32-битную плавающую точку (hi-end качество), за исключением операций нуждающихся в 64-битной точностиn * Midi входn * Поддержка драйвера DirectX (Wave и MIDI выход).n * Asio выход (экспериментальный режим)n * Выходная волна в формате PCM16 PCM32 FLOAT32 - 22100-196000 Hz.n * Стандартный Windows интерфейс Скачать SVArTracker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать SVArTracker (8 Мб)




Changes on the new version:
Bug fixes.

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SVArTracker История версий

SVArTracker 1.27 добавлена: 10-07-2016
SVArTracker 1.25 добавлена: 22-12-2015
SVArTracker 1.23 добавлена: 18-07-2015
SVArTracker 1.22 добавлена: 02-02-2008
SVArTracker 1.2 добавлена: 11-11-2007




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