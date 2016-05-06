SVArTracker 1.27 скачать бесплатно для Windows 7

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SVArTracker История версий

SVArTracker 1.27 добавлена: 10-07-2016

Продвинутый инструмент для создания музыки. Новое поколение трэкеров. Модульная визуальная студия. nn * Совместимость с тысячами виртуальных инструментов - может загружать VST, VSTi и DirectX DMO плагины.n * Встроенный сэмплер. Поддержка 15 типичных трэкерных эффектов.n * Может импортировать следующие типы музыкальных модулей:nn IT, Impulse Tracker модульn XM, Fast Tracker 2 модульn S3M, Scream Tracker модульn MOD, ProTracker модульn MID, MIDI файлn и другие:n rmi,amf,ams,669,dbm,dmf,dsm,far,mdl,n med,mt2,mtm,okt,psm,ptm,ult,umxnn * Все внутренние операции через 32-битную плавающую точку (hi-end качество), за исключением операций нуждающихся в 64-битной точностиn * Midi входn * Поддержка драйвера DirectX (Wave и MIDI выход).n * Asio выход (экспериментальный режим)n * Выходная волна в формате PCM16 PCM32 FLOAT32 - 22100-196000 Hz.n * Стандартный Windows интерфейс Скачать SVArTracker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Bug fixes.SVArTrackerдобавлена: 22-12-2015SVArTrackerдобавлена: 18-07-2015SVArTrackerдобавлена: 02-02-2008SVArTrackerдобавлена: 11-11-2007