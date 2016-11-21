MIDI Tracker 1.4.8 скачать бесплатно для Windows 7

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MIDI Tracker 1.4.8 обновлено
Музыкальный редактор для Windows. Редактор паттернов, Редактор песни...

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 11.49 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 6544

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Win Vista

Размер: 0.768 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,766

Полная информация>>

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Описание

Музыкальный редактор для Windows.
  
  Основные функции
  - Редактор паттернов, много треков на канал, несколько каналов могут указывать на один MIDI-канал
  - Редактор песни, в ячейках которого говорится "проиграть такой-то канал из такого-то паттерна в такое-то время'
  - Расширенные возможности редактирования таблицы (например, выбрать несколько нот, скопировать их в буфер и вставить в любой по размеру прямоугольник)
  - MIDI патч - выбор в тулбаре
  - проигрывание и вставка аккордов (с использованием клавиши shift)
  - Включение и выключение каналов в тулбаре (как в старом добром Fast Tracker'е)
  - Хранение файлов в довольно-таки оптимизированном формате (*.mtr)
  - Импорт файлов FastTracker'а (.xm), но без сэмплов
  - Импорт MIDI файлов (*.mid)
  - Процедуры оптимизации импорта
  - Экспорт паттерна в MIDI файл
  - Экспорт песни в MIDI файл Скачать MIDI Tracker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать MIDI Tracker (0.768 Мб)


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MIDI Tracker История версий

MIDI Tracker 1.4.8 добавлена: 23-11-2016
MIDI Tracker 1.4.7 добавлена: 13-11-2016
MIDI Tracker 1.4.6 добавлена: 04-02-2016
MIDI Tracker 1.4.5 добавлена: 11-12-2015
MIDI Tracker 1.4.4 добавлена: 08-10-2015




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