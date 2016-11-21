MIDI Tracker 1.4.8 скачать бесплатно для Windows 7

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MIDI Tracker История версий

MIDI Tracker 1.4.8 добавлена: 23-11-2016

Музыкальный редактор для Windows.Основные функции- Редактор паттернов, много треков на канал, несколько каналов могут указывать на один MIDI-канал- Редактор песни, в ячейках которого говорится "проиграть такой-то канал из такого-то паттерна в такое-то время'- Расширенные возможности редактирования таблицы (например, выбрать несколько нот, скопировать их в буфер и вставить в любой по размеру прямоугольник)- MIDI патч - выбор в тулбаре- проигрывание и вставка аккордов (с использованием клавиши shift)- Включение и выключение каналов в тулбаре (как в старом добром Fast Tracker'е)- Хранение файлов в довольно-таки оптимизированном формате (*.mtr)- Импорт файлов FastTracker'а (.xm), но без сэмплов- Импорт MIDI файлов (*.mid)- Процедуры оптимизации импорта- Экспорт паттерна в MIDI файл- Экспорт песни в MIDI файл Скачать MIDI Tracker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.MIDI Trackerдобавлена: 13-11-2016MIDI Trackerдобавлена: 04-02-2016MIDI Trackerдобавлена: 11-12-2015MIDI Trackerдобавлена: 08-10-2015