MIDI Tracker 1.4.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Музыкальный редактор для Windows.
Основные функции
- Редактор паттернов, много треков на канал, несколько каналов могут указывать на один MIDI-канал
- Редактор песни, в ячейках которого говорится "проиграть такой-то канал из такого-то паттерна в такое-то время'
- Расширенные возможности редактирования таблицы (например, выбрать несколько нот, скопировать их в буфер и вставить в любой по размеру прямоугольник)
- MIDI патч - выбор в тулбаре
- проигрывание и вставка аккордов (с использованием клавиши shift)
- Включение и выключение каналов в тулбаре (как в старом добром Fast Tracker'е)
- Хранение файлов в довольно-таки оптимизированном формате (*.mtr)
- Импорт файлов FastTracker'а (.xm), но без сэмплов
- Импорт MIDI файлов (*.mid)
- Процедуры оптимизации импорта
- Экспорт паттерна в MIDI файл
- Экспорт песни в MIDI файл Скачать MIDI Tracker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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MIDI Tracker
История версий
MIDI Tracker 1.4.8 добавлена: 23-11-2016
MIDI Tracker 1.4.7
добавлена: 13-11-2016
MIDI Tracker 1.4.6
добавлена: 04-02-2016
MIDI Tracker 1.4.5
добавлена: 11-12-2015
MIDI Tracker 1.4.4
добавлена: 08-10-2015