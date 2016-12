Zortam Mp3 Media Studio 18.80 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Zortam Mp3 Media Studio первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Zortam Mp3 Media Studio История версий

Zortam Mp3 Media Studio 18.80 добавлена: 03-03-2015

Zortam Mp3 Media Studio – функциональное программное приложение для прослушивания Mp3, создания и редактирования ID3 тегов, создания и просмотра M3u плей-листов, переименования файлов MP3 употребляя данные из тегов, поиска нужного файла в Вашей музыкальной коллекции и устранения дубликатов.Zortam Mp3 Media Studio is all-in-one MP3 organizer application for converting audio CD to MP3 and WAV format (CD Ripper) using CDDB (Internet Compact Disc Database), editing ID3 tags (Mp3 ID3 Tag Editor) with support for ID3v1 and ID3v2 tags, converting Wav to Mp3 files and Mp3 to Wav files (Wav/Mp3 Converter), managing M3U playlists (Playlist manager), renaming files (Mp3 Renamer) using ID3 tags, searching for duplicate Mp3 files, searching and cataloguing Mp3 files into Mp3 library, listening Mp3s using your favorite Mp3 player and much more.You can even add lyrics and picture to ID3 tags(cover, artist picture, etc.) to your Mp3 files.With Zortam Mp3 Media Studio editing ID3 tags is very easy and you may process as many files as you like. Скачать Zortam Mp3 Media Studio бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.- batch auto tag(ID3v2) Mp3 files using Gracenote song recognition algorithm on track level - rip Audio CD and automatically tag(ID3v2) songs with cover art and lyrics - GUI changed implemented new 32 bit icons - menu redesigned - export Mp3 tags to Excel or HTMLZortam Mp3 Media Studioдобавлена: 26-11-2013Zortam Mp3 Media Studioдобавлена: 09-11-2013Zortam Mp3 Media Studioдобавлена: 27-10-2013Zortam Mp3 Media Studioдобавлена: 21-10-2013