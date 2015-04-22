Virtual DJ 8.0 build 2206 скачать бесплатно для Windows 7

Virtual DJ - настоящая находка для музыкального творчества.

По словам Альберта Эйнштена, все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более. Идеально простой интерфейс Virtual DJ содержит одну лишь панель микширования, которая таит в себе целый ряд высококлассных, профессиональных инструментов и функций, обеспечивая возможность демонстрации электронной музыки и видео отменного качества друзьям, менеджерам клубов и гостям.

Непревзойденная практичность этой DJ-программы, наглядные параметры ее автоматики и точность ручной настройки – настоящая находка для творчества. Более того, Virtual DJ автоматически распознает стиль музыки, адаптируясь к ее темпу, высоте, тональности, или указывая на необходимость ручной настройки инструментов. За свою интуитивность и простоту Virtual DJ получила второе место среди DJ-программ: минималистичный дизайн и обилие ее инструментов обеспечивают возможность создания самых сложных миксов, какие только существуют. По производительности VDJ законно занимает второе место после TRAKTOR Duo, уступая ему только отсутствием нескольких функций.

Особенности интерфейса:

Такой наглядной автоматической настройки, как в Virtual DJ, нет практически ни в одной программе. Найти и загрузить музыку в базу данных можно напрямую из Интернета. Посредством данной функции также осуществляется поиск и последующая загрузка песен, которые отсутствуют в репертуаре пользователя.

Помимо поддержки плейлистов iTunes, в VDJ встроен кодер для конвертации из CD в MP3, способный сжать звук с высокой точностью. Просмотр песен осуществляется как в интерфейсе Cover Flow, так и в текстовом режиме (лирика), а сама музыкальная база предусматривает функцию поиска и сортировку файлов как в ручном, так и в автоматическом режиме по их расположению на жестком диске или в плейлисте.

Загрузка плейлиста происходит напрямую из программы, как вручную, так и автоматически. Затем VDJ плавно переключается между треками, подбирает ритм ударов посредством нового алгоритма FAME и автоматически подсчитывает и синхронизирует показатели BPM. Даже в автоматическом режиме эффекты встраиваются в трек без опозданий.

Вход/Выход

VDJ полностью совместима с библиотеками и плейлистами iTunes, а также другими звуковыми форматами, включая MP3, WAV, ID3 и т.д. Более того, программа поддерживает Unicode. Это значит, что все зарубежные композиции в ней воспроизводятся без труда. Функция автоматической горячей замены для жестких дисков без проблем задействует файлы, которые находятся на внешнем, а не внутреннем жестком диске. Программа поддерживает ввод с внешних контроллеров и MIDI-устройств.

В приложение встроена функция записи готовых файлов, а также существует возможность непосредственной трансляции DJ-сетов в Интернете. Горячие хиты на YouTube публикуются без особых усилий. В числе прочего, в VDJ есть поддержка караоке. В рамках данной функции VDJ воспроизводит CDG+MP3 файлы, читая и звук, и графику, а также ZIP-файлы. Если подключить компьютер к внешнему видеодисплею, вечеринка с любимой музыкой и приятными клипами будет иметь несомненный успех.

Производительность:

Непревзойденная производительность Virtual DJ всегда обеспечивается за счет автоматической настройки. Для VDJ характерно сочетание минимализма в интерфейсе и максимализма в функциональности, столь необходимого профессиональным ди-джеям. Успешная сделка этих противоположностей достойна второго места, занимаемого программой. Любители ручной настройки наверняка обрадуются многочисленным эффектам, образцам и лупам. Идеальное соответствие эффектов музыке обеспечивается чувствительностью плагинов к частоте ударов, автоматической подгонкой ритма и автоматической функцией повтора треков.

Производительность Virtual DJ не подвергается сомнениям. Не подводя своих авторов, VDJ вызовет трепетание и горячие аплодисменты публики.

Помощь/поддержка:

Во всех формах общения VDJ обеспечивает полноценную помощь своим пользователям. Вне зависимости от природы вопроса, ответ на него всегда найдется в официальных руководствах пользователя, доступных как в Интернете, так и в бумажной форме (при оформлении заказа на диск с программным обеспечением), в темах Интернет-сообщества, где опубликовано множество инструкций, у сотрудников технической поддержки и через радиослужбу компании.

Заключение:

Уникальные возможности VDJ, реализуемые посредством ее высококлассных инструментов и функций в интуитивном и простом интерфейсе, обеспечат почву для творческой реализации и признания диджейского таланта в стенах своего дома, на свадьбе родственников или в Интернете. Несмотря на отсутствие нескольких функций, столь нужных ей для абсолютного лидерства наряду с TRAKTOR, Virtual DJ никогда не ударит в грязь лицом.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

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Комментарии.

A V B Leading!, (Virtual DJ 7.0.4)

а на мобилном работает.у меня симбиан ^3

05:31:53, 27-07-2013 1. Добавил:, (Virtual DJ 7.0.4)а на мобилном работает.у меня симбиан ^3

настя, (Virtual DJ 7.0.4)

попробую)

13:58:15, 29-12-2012 2. Добавил:, (Virtual DJ 7.0.4)попробую)

Виктория, (Virtual DJ 7.0.4)

Хочу как мой парень, создавать крутую музню)

04:57:09, 16-10-2012 3. Добавил:, (Virtual DJ 7.0.4)Хочу как мой парень, создавать крутую музню)

Dj del Rio, (Virtual DJ 7.0.4)

програма жесть. уже пол года с ней роботаю

04:00:30, 16-09-2012 4. Добавил:, (Virtual DJ 7.0.4)програма жесть. уже пол года с ней роботаю

SVA)_(Murderer, (Virtual DJ 7.0.4)

Пока не знаю узнаю напишу



03:57:31, 10-09-2012 5. Добавил:, (Virtual DJ 7.0.4)Пока не знаю узнаю напишу

Никита, (Virtual DJ 7.0.4)

Огонь вообще!!!!

14:11:13, 29-06-2012 6. Добавил:, (Virtual DJ 7.0.4)Огонь вообще!!!!

artur, (Virtual DJ 7.0.4)

nravitsya

05:52:38, 19-06-2012 7. Добавил:, (Virtual DJ 7.0.4)nravitsya

aziz, (Virtual DJ 7.0.4)

мне очен нравется ето программа потомучто я давно работаю с етай программай

13:20:35, 01-06-2012 8. Добавил:, (Virtual DJ 7.0.4)мне очен нравется ето программа потомучто я давно работаю с етай программай

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Virtual DJ История версий

Virtual DJ 8.0 build 2206 добавлена: 22-04-2015

Virtual DJ - лучший инструмент микширования MP3 в режиме реального времени. Программой смогут пользоваться как новички, так продвинутые ди-джеи. Virtual DJ содержит множество аудиоинструментов, эффектов и примочек специально для ди-джеев, есть возможность создавать виртуозные песни из файлов MP3 во встроенном плеере, позволяет разгонять музыку под нужный темп или увеличивать скорость звучания в ручном и в автоматическом режиме. Virtual DJ имеет семь каналов: один на полноценный трэк, другие шесть представляют из себя просто каналы для спецэффектов.При помощи шаблонов, эффектов и уникальных переходов в Virtual DJ создаются высококлассные MP3-миксы.В верхней части яркого интерфейса визуализируется мелодия, график повторяет ее звуковые элементы. На двух виртуальных проигрывателях воспроизводятся открытые треки. Ниже находятся шаблоны, эффекты, строка поиска, функции записи, параметры утилиты, а также окно в стиле Проводника для загрузки музыки. Для записи файлов в формате WAV потребуется отдельно загрузить MP3-кодер.В Virtual DJ не только создаются аудио-коллажи, но и осуществляется монтаж видеоклипов. Безусловно, стильный интерфейс и целый ряд функций играют на руку производителю, но освоить программу не так-то легко. К счастью, предусмотрено подробное руководство. Virtual DJ адресован как любителям, так и профессионалам. Скачать Virtual DJ бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Virtual DJдобавлена: 05-06-2011Virtual DJдобавлена: 18-12-2010Virtual DJдобавлена: 22-08-2010Virtual DJдобавлена: 15-03-2010