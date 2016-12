MediaMonkey 4.1.7.1741 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе MediaMonkey первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





MediaMonkey История версий

MediaMonkey 4.1.7.1741 добавлена: 27-04-2015

MediaMonkey - бесплатная программа для каталогизации мультимедийных MP3, OGG, WMA, MPC, FLAC и APE файлов. Интегрируется с WinAmp`ом и Nero. Учитывая интегрированный прожиг CD и DVD, наглядный интерфейс, полнофункциональный кодер и возможность синхронизации с портативными аудиоустройствами как iPod, мы получаем высококачественный продукт.Несмотря на многообразие бесплатных плееров/кодеров, найти подходящий довольно сложно. В MediaMonkey (ранее известном как Sound DB) есть инструменты управления библиотеками для систематизации больших коллекций цифровой музыки. Учитывая интегрированный прожиг CD и DVD, наглядный интерфейс, полнофункциональный кодер и возможность синхронизации с портативными аудиоустройствами как iPod, мы получаем высококачественный продукт.При первом запуске программа сканирует жесткий диск на поддерживаемые форматы файлов для библиотеки. Файлы сортируются согласно ID3-тегам, а благодаря функциям Auto-Rename (Автопереименование) и Auto-Tag From Filename (Запись тега из имени файла) не потеряются треки без тегов. В режиме Party библиотека заблокирована, но доступ к песням открыт. Автоматический DJ проигрывает подборки из библиотеки даже при отсутствии запросов в очереди, а также работает синхронизация с iPod и другими портативными устройствами. На официальном сайте доступны плагины сторонних разработчиков для отладки плеера и системы кодирования или альтернативной обработки звука. Пиктограммы и сам интерфейс отлично смотрятся.При всех преимуществах приложения очень трудно найти в нем минусы. Хотя продукт действительно создан для управления большими коллекциями, любой пользователь оценит его по достоинству. За 20 долларов в MediaMonkey Gold доступны функции спящего режима, записи сценария, препросмотр и конвертирование файлов в ходе синхронизации с портативным устройством. Скачать MediaMonkey бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.V4.1 is a major update that adds wireless synchronization synchronization and compatibility with most Android and iOS 7 devices. It also adds improved metadata lookup for lyrics and Album Art; new UPnP/DLNA services, Win 8 integration, and over 300 other fixes and improvements.MediaMonkeyдобавлена: 16-02-2014MediaMonkeyдобавлена: 25-06-2012MediaMonkeyдобавлена: 12-04-2012MediaMonkeyдобавлена: 04-03-2012