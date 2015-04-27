MediaMonkey 4.1.7.1741 скачать бесплатно для Windows 7

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MediaMonkey 4.1.7.1741
MediaMonkey - бесплатная программа для каталогизации мультимедийных MP3, OGG, WMA, MPC, FLAC и APE файлов, Интегрируется с WinAmp`ом и Nero.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: 0 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3711

ОС: Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win8 x64, Windows 8, WinVista, WinXP

Размер: 14.50 Мб

Версия от:

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Скачали:: 931

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MediaMonkey 4.1.7.1741 скриншот

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Описание

MediaMonkey - бесплатная программа для каталогизации мультимедийных MP3, OGG, WMA, MPC, FLAC и APE файлов. Интегрируется с WinAmp`ом и Nero. Учитывая интегрированный прожиг CD и DVD, наглядный интерфейс, полнофункциональный кодер и возможность синхронизации с портативными аудиоустройствами как iPod, мы получаем высококачественный продукт.
  
   Несмотря на многообразие бесплатных плееров/кодеров, найти подходящий довольно сложно. В MediaMonkey (ранее известном как Sound DB) есть инструменты управления библиотеками для систематизации больших коллекций цифровой музыки. Учитывая интегрированный прожиг CD и DVD, наглядный интерфейс, полнофункциональный кодер и возможность синхронизации с портативными аудиоустройствами как iPod, мы получаем высококачественный продукт.
  
  При первом запуске программа сканирует жесткий диск на поддерживаемые форматы файлов для библиотеки. Файлы сортируются согласно ID3-тегам, а благодаря функциям Auto-Rename (Автопереименование) и Auto-Tag From Filename (Запись тега из имени файла) не потеряются треки без тегов. В режиме Party библиотека заблокирована, но доступ к песням открыт. Автоматический DJ проигрывает подборки из библиотеки даже при отсутствии запросов в очереди, а также работает синхронизация с iPod и другими портативными устройствами. На официальном сайте доступны плагины сторонних разработчиков для отладки плеера и системы кодирования или альтернативной обработки звука. Пиктограммы и сам интерфейс отлично смотрятся.
  
  При всех преимуществах приложения очень трудно найти в нем минусы. Хотя продукт действительно создан для управления большими коллекциями, любой пользователь оценит его по достоинству. За 20 долларов в MediaMonkey Gold доступны функции спящего режима, записи сценария, препросмотр и конвертирование файлов в ходе синхронизации с портативным устройством. Скачать MediaMonkey бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать MediaMonkey (14.50 Мб)




Changes on the new version:
V4.1 is a major update that adds wireless synchronization synchronization and compatibility with most Android and iOS 7 devices. It also adds improved metadata lookup for lyrics and Album Art; new UPnP/DLNA services, Win 8 integration, and over 300 other fixes and improvements.

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MediaMonkey История версий

MediaMonkey 4.1.7.1741 добавлена: 27-04-2015
MediaMonkey 4.1.0 добавлена: 16-02-2014
MediaMonkey 4.0.5 добавлена: 25-06-2012
MediaMonkey 4.0.5.1481 добавлена: 12-04-2012
MediaMonkey 4.0.3 добавлена: 04-03-2012




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