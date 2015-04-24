Camtasia Studio 8.5.1.1962 скачать бесплатно для Windows 7

Захват, обработка и публикация любых видов видео

Camtasia Studio – один из самых популярных и авторитетных инструментов для записи экранного видео. Благодаря гибкому интерфейсу и плавной работе программы освоить ее достаточно просто. Кроме того, при наличии профессиональных инструментов можно добиться качественных результатов в короткие сроки.

Создать видео в Camtasia проще, чем кажется. Во-первых, программа снабжена справочной информацией, к которой можно обратиться в любое время; во-вторых, для удобства пользователя процесс создания видеороликов разделен на три этапа: запись, обработка и собственно создание конечного продукта.

В рамках первого этапа осуществляется захват экранного видео с помощью встроенного инструмента Camtasia Recorder. Данная функция предусматривает целый ряд параметров настройки: уточнение области захвата (весь экран или определенная область), эффекты движения курсора, запись аудио, захват изображения с вебкамеры и другое.

Затем следует этап обработки записанного видео. В Camstasia Studio предусмотрен целый ряд инструментов для персонализации ролика: с помощью многочисленных маркеров (включая анимированные заметки) можно обратить внимание зрителей на определенную деталь, экранные текстовые сноски используются для внесения дополнительной информации, а эффекты перехода придают ролику уникальный облик. Благодаря функциям Clip Bin и Library выбрать нужные файлы для ролика очень просто. К сожалению, функции звукового редактора ограничены только настройкой громкости, уровня шума и звучания голоса.

Третий этап, или создание конечного продукта, не требует особых усилий со стороны пользователя. Необходимо только выбрать один из встроенных профилей и следовать инструкциям мастера. Программа делает подсказки по выбору кодека, разрешения, размера и других характеристик, а затем генерирует ролик. Полученный файл можно экспортировать на YouTube напрямую из программы. В Camtasia Studio можно работать с видеофайлами высокого разрешения.

Camtasia Studio – незаменимая программа для создания экранных видеороликов и записи полноценных фильмов.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Camtasia – программа для экранной видеозаписи действий пользователя в любом приложении, с помощью которой можно создать урок по использованию программы или вебсайта.

Camtasia Studio – полнофункциональный профессиональный пакет для записи, редактирования и публикации высококачественного экранного видео в интернете, записи на CD-ROM и портативные плееры, включая iPod.

C помощью данной программы можно зафиксировать все действия, происходящие на экране, в том числе PowerPoint и видеозапись вебкамеры, а также использовать несколько аудиодорожек для создания обучающих видеороликов и презентаций. Видеоролики Camtasia Studio можно показать пользователю, находящемуся в любой точке мира.

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Camtasia Studio История версий

Camtasia Studio 8.5.1.1962 добавлена: 24-04-2015

Скачать Camtasia Studio бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Camtasia Studioдобавлена: 28-05-2011Camtasia Studioдобавлена: 15-06-2008Camtasia Studioдобавлена: 15-06-2008