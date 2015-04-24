Camtasia Studio 8.5.1.1962 скачать бесплатно для Windows 7

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Camtasia Studio 8.5.1.1962
Camtasia Studio – программа пригодится если вы решили попробовать себя в творении презентаций и видеоуроков.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 299 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7150

ОС: Win2000, Win7 x32, WinVista, WinXP

Размер: 250.27 Мб

Версия от:

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Скачали:: 2,457

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Camtasia Studio 8.5.1.1962 скриншот

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Захват, обработка и публикация любых видов видео

 Camtasia Studio – один из самых популярных и авторитетных инструментов для записи экранного видео. Благодаря гибкому интерфейсу и плавной работе программы освоить ее достаточно просто. Кроме того, при наличии профессиональных инструментов можно добиться качественных результатов в короткие сроки.

 Создать видео в Camtasia проще, чем кажется. Во-первых, программа снабжена справочной информацией, к которой можно обратиться в любое время; во-вторых, для удобства пользователя процесс создания видеороликов разделен на три этапа: запись, обработка и собственно создание конечного продукта.

 В рамках первого этапа осуществляется захват экранного видео с помощью встроенного инструмента Camtasia Recorder. Данная функция предусматривает целый ряд параметров настройки: уточнение области захвата (весь экран или определенная область), эффекты движения курсора, запись аудио, захват изображения с вебкамеры и другое.

 Затем следует этап обработки записанного видео. В Camstasia Studio предусмотрен целый ряд инструментов для персонализации ролика: с помощью многочисленных маркеров (включая анимированные заметки) можно обратить внимание зрителей на определенную деталь, экранные текстовые сноски используются для внесения дополнительной информации, а эффекты перехода придают ролику уникальный облик. Благодаря функциям Clip Bin и Library выбрать нужные файлы для ролика очень просто. К сожалению, функции звукового редактора ограничены только настройкой громкости, уровня шума и звучания голоса.

 Третий этап, или создание конечного продукта, не требует особых усилий со стороны пользователя. Необходимо только выбрать один из встроенных профилей и следовать инструкциям мастера. Программа делает подсказки по выбору кодека, разрешения, размера и других характеристик, а затем генерирует ролик. Полученный файл можно экспортировать на YouTube напрямую из программы. В Camtasia Studio можно работать с видеофайлами высокого разрешения.
 Camtasia Studio – незаменимая программа для создания экранных видеороликов и записи полноценных фильмов.


Обзор версии 7.1.1 Build 1785 от: 15-06-2011 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

 Camtasia – программа для экранной видеозаписи действий пользователя в любом приложении, с помощью которой можно создать урок по использованию программы или вебсайта.

 Camtasia Studio – полнофункциональный профессиональный пакет для записи, редактирования и публикации высококачественного экранного видео в интернете, записи на CD-ROM и портативные плееры, включая iPod.

 C помощью данной программы можно зафиксировать все действия, происходящие на экране, в том числе PowerPoint и видеозапись вебкамеры, а также использовать несколько аудиодорожек для создания обучающих видеороликов и презентаций. Видеоролики Camtasia Studio можно показать пользователю, находящемуся в любой точке мира.

Скачать Camtasia Studio бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Camtasia Studio (250.27 Мб)


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Camtasia Studio История версий

Camtasia Studio 8.5.1.1962 добавлена: 24-04-2015
Camtasia Studio 7.1.1 Build 1785 добавлена: 28-05-2011
Camtasia Studio 5.1.0 Build 505 добавлена: 15-06-2008
Camtasia Studio добавлена: 15-06-2008




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Оценка редактора
Параметры
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Интерфейс
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Стабильность
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Практичность
  • Currently 5/5.
5 / 5
Отлично

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