i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.9.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Maximmio, (i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.7.0)

Прога-то хорошая, а админ сайта плохой. Предлагаю убить его через отрезания яиц. А... Он же не мужик. Ну горло...

16:29:09, 30-11-2014 1. Добавил:, (i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.7.0)Прога-то хорошая, а админ сайта плохой. Предлагаю убить его через отрезания яиц. А... Он же не мужик. Ну горло...

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i-Sound WMA MP3 Recorder Professional История версий

i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.9.0 добавлена: 11-08-2016

i-Sound WMA MP3 Recorder превратит ваш компьютер в студию звукозаписи. Он позволяет захватывать звук с любого доступного входа в MP3 или WMA файлы с легкостью! Сжатие звука производится на лету - это позволяет экономить дисковое пространство. Интерфейс программы прост и понятен для начинающих, что позволяет обеспечить высокое качество звука с первой попытки.nnИспользуя i-Sound WMA MP3 Recorder вы сможете записать свой голос с микрофона, сохранить MIDI композиции с MP3 формате, записать потоковое вещание он-лайн радиостанций и звуки из других программ и игр.nnВстроенный планировщик является очень важной функцией. Вы можете задать до ста различных событий по которым будет начинаться запись. События могут повторяться однократно, ежедневно, еженедельно или только в заданный день. Гду бы вы не находились, i-Sound запишет вашу любимую передачу.nnВстроенные цифровые фильтры позволяют уменьшить фоновый шум во время записи. Фильтры позволяют убрать шипение на высоких частотах и гул от бытовой сети.nnГлосовая активация записи может быть использована для записи радиоэфира или телефонных переговоров. Рекордер будет вести запись только при наличии звукового сигнала и останавливаться при его пропадании. Таким образом, при записи музыкальных передач каждая отдельная композиция будет сохранена в отдельном файле. Имя файла будет сгенерировано автоматически из текущего времени. Скачать i-Sound WMA MP3 Recorder Professional бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Global optimizations, updated player.i-Sound WMA MP3 Recorder Professionalдобавлена: 01-03-2012i-Sound WMA MP3 Recorder Professionalдобавлена: 27-11-2009