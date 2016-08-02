i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.9.0 скачать бесплатно для Windows 7

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i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.9.0 обновлено
Программа для записи цифрового звука со встроенным редактором тегов

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 6992

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 2.14 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 1,950

Полная информация>>

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Нет скриншотов

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Описание

i-Sound WMA MP3 Recorder превратит ваш компьютер в студию звукозаписи. Он позволяет захватывать звук с любого доступного входа в MP3 или WMA файлы с легкостью! Сжатие звука производится на лету - это позволяет экономить дисковое пространство. Интерфейс программы прост и понятен для начинающих, что позволяет обеспечить высокое качество звука с первой попытки.nnИспользуя i-Sound WMA MP3 Recorder вы сможете записать свой голос с микрофона, сохранить MIDI композиции с MP3 формате, записать потоковое вещание он-лайн радиостанций и звуки из других программ и игр.nnВстроенный планировщик является очень важной функцией. Вы можете задать до ста различных событий по которым будет начинаться запись. События могут повторяться однократно, ежедневно, еженедельно или только в заданный день. Гду бы вы не находились, i-Sound запишет вашу любимую передачу.nnВстроенные цифровые фильтры позволяют уменьшить фоновый шум во время записи. Фильтры позволяют убрать шипение на высоких частотах и гул от бытовой сети.nnГлосовая активация записи может быть использована для записи радиоэфира или телефонных переговоров. Рекордер будет вести запись только при наличии звукового сигнала и останавливаться при его пропадании. Таким образом, при записи музыкальных передач каждая отдельная композиция будет сохранена в отдельном файле. Имя файла будет сгенерировано автоматически из текущего времени. Скачать i-Sound WMA MP3 Recorder Professional бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать i-Sound WMA MP3 Recorder Professional (2.14 Мб)




Changes on the new version:
Global optimizations, updated player.

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Комментарии.


1. Добавил: Maximmio, (i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.7.0)
Прога-то хорошая, а админ сайта плохой. Предлагаю убить его через отрезания яиц. А... Он же не мужик. Ну горло...
16:29:09, 30-11-2014

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i-Sound WMA MP3 Recorder Professional История версий

i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.9.0 добавлена: 11-08-2016
i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.7.0 добавлена: 01-03-2012
i-Sound WMA MP3 Recorder Professional 6.9.6.0 добавлена: 27-11-2009




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