iTunes 12.1.1 скачать бесплатно для Windows 7

iTunes – это не просто плеер для музыки и видео или программа для работы с вашим iPod. Это немедленный интерактивный доступ к мультимедийным продуктам в режиме on-line. Вам не придется бродить по всему Интернету в поисках ваших любимых песен или радиостанций.Программа абсолютно бесплатна, что является еще плюсом к возможностям, которые она предоставляет. Интерфейс iTunes очень прост в управлении, так как панель с источниками располагается в правой верхней части, а панель настроек расположена стандартно. Внизу – 7 кнопок. Кнопки, находящиеся слева внизу, предназначены для управления плейлистом (создать плейлист, включить/выключить случайный порядок, повторить плейлист или песню, покащать/спрятать иллюстрации к песне и просмотр видео). Кнопки, расположенные справа внизу, представляют собой настройки эквалайзера, опцию включения/выключения эффектов визуализации, кнопку извлечения диска.Для эквалайзера предусмотрено 22 предварительных опции установок (R&B, Hip-Hop, гостиная, классика, громкость, фортепиано, поп и т.д.), вы можете изменять их или создавать собственные установки. Еще одно свойство эквалайзера – вы можете вручную изменить настройки в зависимости от вашего душевного состояния.Музыкальный магазин – это то, что нужно. Здесь вы можете найти абсолютно любое видео или песню, по вашему желанию. Просто выберете категорию (от аудиокниг до саундтреков и ТВ-шоу), которой интересуетесь, и все результаты будут выведены на экран. Также можно выбрать любимого исполнителя или воспользоваться поиском. Файлы, предоставляемые Музыкальным магазином, не бесплатны (новые релизы и эксклюзивы от iTunes всего за $1.99), можно выбрать среди подкастов – также возможность выбора нескольких опций: технология, новости и политика, наука и медицина, бизнес, образование, ТВ и кино, спорт и т.д. Например, нам нужны комедии. Можно выбрать что-нибудь по своему вкусу – список занимает 6 страниц – среди которых «Happy Tree Friends», «The Dawn and Drew Show», «Fox and the City» и т.д.Категория «После эфира», в которой есть возможность выбора мультфильмов по году выпуска, моя любимая – можно найти множество старых мультиков, среди которых – серии «Человека-паука» и «Woody Woodpecker». Они по-настоящему смешные!!!Вкладка с настройками поможет настроить iTunes по вашему вкусу. Самое важное свойство – Контроль родителей. Есть возможность ограничить просмотр, чтобы ваш ребенок не видел (или не слышал) видео или песни с откровенным содержанием. Эта опция защищена паролем.Вы можете отключить некоторые источники (сколько хотите), но я рекомендую проверить источники с откровенным содержанием, чтобы убедиться, что ваш ребенок не сможет просматривать подобные файлы.Самое лучшее – это то, что программа бесплатна. Кроме этого, iTunes позволяет скачать много интересных вещей (доступных). Не будет никаких проблем, если вы захотите с ее помощью усовершенствовать ваш iPod. Можно создавать плейлисты, а потом делать запись на CD или DVD. Встроенный видео-проигрыватель может работать отдельно (окно половинного размера, нормального размера, двойного размера, на весь экран). В iTunes имеется неплохая коллекция радиостанций (несколько сотен). Пользователь может очень просто управлять плейлистами.Есть встроенный проигрыватель видео (QuickTime), поэтому можно смотреть видео-файлы с компьютера.Сперва Музыкальный магазин кажется немного перегруженным – слишком много опций, но после того, как вы сделали выбор, все становится просто. Возможно, вы захотите проверить, сколько памяти использует iTunes – довольно много.Я думаю, буду пользоваться программой часто, особенно для просмотра трейлеров к фильмам. Так я смогу понять, покупать DVD, или нет. Это хорошая программа, и ее полезность очевидна. Она собирает все развлечения под одной крышей, и самый главный плюс – то, что они все отсортированы. iTunes поможет вам создать каталог медиа-файлов на вашем компьютере и управлять тем хаосом, который творится в папках с медиа-файлами: программа создаст умный плейлист. Мне потребовалось немного времени, чтобы привести в порядок мою музыку и создать плейлисты, после этого опция «умного плейлиста» показалась мне очень удобной.iTunes - проигрыватель, позволяющий не только слушать любимые песни, но также и записывать собственные музыкальные диски. iTunes, помимо проигрывания композиций, предоставляет возможность составления "интеллектуальных" списков воспроизведения, которые формируются на основе пользовательских предпочтений, позволяет соединяться с музыкальной базой данных Audible.com, обмениваться данными с карманным компьютером iPod, а также умеет записывать обычные аудиодиски, которые можно проиграть как в компьютерах Mac или PC, а также в обычном CD-плеере или при помощи домашней аудиосистемы.