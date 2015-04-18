VLC media player (VideoLAN Client) 2.2.1 скачать бесплатно для Windows 7

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VLC media player (VideoLAN Client) 2.2.1 Рекомендовать
Благодаря простому интерфейсу программа легка в использовании, а на панели 'Preferences" содержатся расширенные настройки для опытных пользователей.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 117442

ОС: Win2000, Win2003, Win7, Win7 x32, Win8, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 23.3 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 34,269

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VLC media player (VideoLAN Client) 2.2.1 скриншот

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Простая программа для воспроизведения видеофайлов в высоком качестве

 VLC Media Player – программа для воспроизведения DVD-дисков, которая обрела большую популярность благодаря простому интерфейсу и многочисленным функциям. Главным преимуществом этого плеера над конкурентами является поддержка огромного числа форматов видеофайлов. Если клип не открывается ни в одном из установленных плееров, в VLC с его воспроизведением проблем не возникнет. Вне зависимости от популярности формата, VLC распознает файл и откроет его в хорошем качестве звука и видео.

 Функции:
 VLC Media Player – простая и удобная программа. В ее состав входит стандартный набор функций. В плеере есть все популярные настройки просмотра. В параметрах отображения видеофайла можно подогнать размер видео под экран или выбрать любые пропорции кадра. На сайте VLC Media Player есть десятки скинов, которые можно использовать для пользовательской настройки интерфейса плеера.

 Однако, несмотря на наличие стандартных функций, в VLC Media Player не предусмотрен ряд инструментов, доступных в других продуктах. Например, функция родительского контроля. Простой и удобный интерфейс – несомненное преимущество VLC, однако в нем недостает современных функций.

 Интуитивность:
 VLC Media Player чрезвычайно прост в использовании, особенно, если речь идет о стандартных функциях. Это лучший выбор для пользователей, которым нужна простая программа для воспроизведения видеофайлов в высоком качестве. В приложении предусмотрены расширенные настройки звука и видео, которые требуют определенных навыков, однако в целом, для выполнения стандартных задач VLC Media Player незаменим.

 Качество видео:
 VLC Media Player обеспечивает высокое качество воспроизведения видефайлов с возможностью гибкой настройки. Главным его преимуществом является поддержка любых форматов аудио и видео и их качественная интерпретация. Если нужный файл не открывается ни в одном из используемых медиа-плееров, в VLC Media Player он наверняка откроется. VLC Media Player не поддерживает региональные коды защиты, а значит, зашифрованный на диске код программа распознать не сможет. Региональные коды защиты используются для реализации запрета на просмотр фильмов в других странах.

 Качество звука:
 Бесплатная программа VLC Media Player разработана некоммерческой организацией, которая прилагает все усилия, чтобы избавить свой продукт от потенциальных ошибок, и выпускает регулярные обновления. VLC обновляется по мере создания новых звуковых форматов и технологий. В параметрах и настройках звука учтены новейшие звуковые тенденции, включая Dolby Digital Plus.

 Помощь/поддержка:
 Поскольку программа создана группой разработчиков, а не корпорацией, в обновлении плеера его создатели рассчитывают на поддержку со стороны добровольцев. Это значит, что возможности пользовательской поддержки весьма ограничены. Лучший способ получить ответ на свой вопрос – обратиться за помощью к пользователям тематического форума. На форумах можно найти поддержку как пользователей, так и разработчиков. Кроме того, разработчики VLC Media Player принимают вопросы по пользованию продуктом по электронной почте.

 Заключение:
 VLC Media Player широко известен благодаря своей совместимости с большинством мультимедийных форматов. Другим преимуществом данного плеера является высокое качество звука и видео. Стандартные функции плеера просты в управлении. Программа разработана некоммерческой организацией и абсолютно бесплатна.


Обзор версии 1.1.11 от: 03-09-2011 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

VLC media player - бесплатный медиа-плеер с открытым исходным кодом, с помощью которого проигрывается широкий ряд мультимедийных форматов, начиная с DivX, VCD, DVD и заканчивая файлами CUE/BIN. Благодаря простому интерфейсу программа легка в использовании, а на панели Preferences" содержатся расширенные настройки для опытных пользователей. Через данное приложение можно просматривать различные мультимедийные форматы без установки дополнительных кодеков.
   В разделе Preferences VLC media player настраиваются видео- и аудиофильтры, кодеки, устройства вывода, субтитры и т.д. Доступно несколько скинов, и поддерживается ряд языков.
  
   В число полезных функций вошли плагин Mozilla, плагин ActiveX, контекстные меню и опция удаления настроек и очистки кэша. Важное преимущество VLC media player – все нужные кодеки во встроенном варианте, что избавляет от необходимости загружать дополнительные пакеты. Кроме того, можно наблюдать за потоком сети, отправляемым сервером VideoLAN или другим ресурсом. Данный поток представляет MPEG 2 TS в пакетах HTTP или UDP, передаваемых через сеть IPv4 или IPv6. Скачать VLC media player (VideoLAN Client) бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать VLC media player (VideoLAN Client) (23.3 Мб)


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Комментарии.


1. Добавил: uriy galin , (VLC media player (VideoLAN Client) 2.0.0)
классная модель
11:54:00, 30-05-2012

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VLC media player (VideoLAN Client) История версий

VLC media player (VideoLAN Client) 2.2.1 добавлена: 18-04-2015
VLC media player (VideoLAN Client) 2.1.2 добавлена: 10-12-2013
VLC media player (VideoLAN Client) 2.0.7 добавлена: 13-06-2013
VLC media player (VideoLAN Client) 2.0.3 добавлена: 20-07-2012
VLC media player (VideoLAN Client) 2.0.2 добавлена: 29-06-2012




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Оценка редактора
Параметры
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Интерфейс
  • Currently 5/5.
Стабильность
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Практичность
  • Currently 5/5.
5 / 5
Отлично

Время загрузки
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