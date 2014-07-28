Perfect Player 1.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Perfect Player 1.0.0
IPTV/медиа-плеер с современным дизайном и расширенными возможностями редактирования списка каналов

Общая оценка:

(5) голосов:1
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голосов:0
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голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 1027

ОС: Win 7, Win2000, Win2003, Win7, Win7 x32, Win7 x64, Win8, Win8 x32, Win8 x64, Windows 7, Windows 8, WinXP

Размер: 61 Мб

Версия от:

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Скачали:: 436

Полная информация>>

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Нет скриншотов

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Описание

Улучшенный полнофункциональный IPTV/медиа-плеер с экранными меню и возможностью управления в полноэкранном режиме
- Поддержка разных языков интерфейса (русский, английский)
- Масштабируемый OSD - корректно отобажается видео и меню при любых разрешениях и размерах окна
- Программа следит за установленными логотипами, программами передач, группами каналов и другими настройками каналов, которые не будут теряться при обновлении плейлиста провайдера
- Поддержка плейлистов в форматах: M3U, XSPF (UDP, HTTP, HTTP-UDP-прокси, TORRENT-TV.RU)
- Работа через udpxy (воспроизведение, сканирование, генерация плейлиста)
- Поддержка EPG форматов: XMTLV и JTV
- Удобная установка логотипов каналов (с превью), программы передач (EPG) (ручная и автоподбор)
- Работа с несколькими провайдерами плейлистов и программ передач (EPG) одновременно
- Проверка каналов (сканировние на наличие сигнала или пропал в списке провайдера) - при отсутствии сигнала канал помечается как no signal и исключается из итогового плейлиста до появления сигнала; потерянные каналы помечаются как lost до их появления или, при желании, могут быть удалены из итогового плейлиста
- Установка радио каналов, часового пояса (для корректного отображения EPG)
- Управление группами каналов (добавление, редактирование, удаление групп)
- Переименование, скрытие/восстановление каналов
- Сортировка каналов (по названиям, по группам, внутри выбранной группы, поднять каналы с установленной группой вверх, опустить скрытые каналы вниз, сортировка от провайдера)
- Автоматическая генерация выходного плейлиста в формате для IPTV-Simple (XBMC playlist) Скачать Perfect Player бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Perfect Player (61 Мб)


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Perfect Player История версий

Perfect Player 1.0.0 добавлена: 19-08-2014




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