Perfect Player 1.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Улучшенный полнофункциональный IPTV/медиа-плеер с экранными меню и возможностью управления в полноэкранном режиме
- Поддержка разных языков интерфейса (русский, английский)
- Масштабируемый OSD - корректно отобажается видео и меню при любых разрешениях и размерах окна
- Программа следит за установленными логотипами, программами передач, группами каналов и другими настройками каналов, которые не будут теряться при обновлении плейлиста провайдера
- Поддержка плейлистов в форматах: M3U, XSPF (UDP, HTTP, HTTP-UDP-прокси, TORRENT-TV.RU)
- Работа через udpxy (воспроизведение, сканирование, генерация плейлиста)
- Поддержка EPG форматов: XMTLV и JTV
- Удобная установка логотипов каналов (с превью), программы передач (EPG) (ручная и автоподбор)
- Работа с несколькими провайдерами плейлистов и программ передач (EPG) одновременно
- Проверка каналов (сканировние на наличие сигнала или пропал в списке провайдера) - при отсутствии сигнала канал помечается как no signal и исключается из итогового плейлиста до появления сигнала; потерянные каналы помечаются как lost до их появления или, при желании, могут быть удалены из итогового плейлиста
- Установка радио каналов, часового пояса (для корректного отображения EPG)
- Управление группами каналов (добавление, редактирование, удаление групп)
- Переименование, скрытие/восстановление каналов
- Сортировка каналов (по названиям, по группам, внутри выбранной группы, поднять каналы с установленной группой вверх, опустить скрытые каналы вниз, сортировка от провайдера)
- Автоматическая генерация выходного плейлиста в формате для IPTV-Simple (XBMC playlist) Скачать Perfect Player бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Оценить программу
Комментарии.
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Perfect Player первым.
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
Perfect Player
История версий
Perfect Player 1.0.0 добавлена: 19-08-2014