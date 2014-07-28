Perfect Player 1.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Perfect Player История версий

Perfect Player 1.0.0 добавлена: 19-08-2014

Улучшенный полнофункциональный IPTV/медиа-плеер с экранными меню и возможностью управления в полноэкранном режиме- Поддержка разных языков интерфейса (русский, английский)- Масштабируемый OSD - корректно отобажается видео и меню при любых разрешениях и размерах окна- Программа следит за установленными логотипами, программами передач, группами каналов и другими настройками каналов, которые не будут теряться при обновлении плейлиста провайдера- Поддержка плейлистов в форматах: M3U, XSPF (UDP, HTTP, HTTP-UDP-прокси, TORRENT-TV.RU)- Работа через udpxy (воспроизведение, сканирование, генерация плейлиста)- Поддержка EPG форматов: XMTLV и JTV- Удобная установка логотипов каналов (с превью), программы передач (EPG) (ручная и автоподбор)- Работа с несколькими провайдерами плейлистов и программ передач (EPG) одновременно- Проверка каналов (сканировние на наличие сигнала или пропал в списке провайдера) - при отсутствии сигнала канал помечается как no signal и исключается из итогового плейлиста до появления сигнала; потерянные каналы помечаются как lost до их появления или, при желании, могут быть удалены из итогового плейлиста- Установка радио каналов, часового пояса (для корректного отображения EPG)- Управление группами каналов (добавление, редактирование, удаление групп)- Переименование, скрытие/восстановление каналов- Сортировка каналов (по названиям, по группам, внутри выбранной группы, поднять каналы с установленной группой вверх, опустить скрытые каналы вниз, сортировка от провайдера)- Автоматическая генерация выходного плейлиста в формате для IPTV-Simple (XBMC playlist) Скачать Perfect Player бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.