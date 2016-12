KMPlayer 3.9.1.135 скачать бесплатно для Windows 7

Приятные сюрпризы от KMP Media!

Владимир, (KMPlayer 3.4.0.59)

Работает отлично.Но я пенсионер и пенсию получаю в рублях а не в евро.Да хотелось всё обновить но тогда мне надо зубы на полку положить.

Сухраб, (KMPlayer 3.2.0.19)

ну очень классный проигрыватель"

юрий кравцов , (KMPlayer 3.2.0.19)

порядок

KMPlayer 3.9.1.135 добавлена: 18-04-2015

Известная корейская компания «KMP Media», получившая широкое признание и заслуженную любовь пользователей во всем мире благодаря разработке продвинутого бесплатного медиапроигрывателя KMPlayer, анонсировала новый инновационный продукт “KMP Plus”– всемирную открытую платформу производства и распространения медиаконтента “Global Open Service Platform”.9 декабря Генеральный директор компании «PandoraTV» Энтони Чой (дочерним подразделением которой с 2008 года и является «KMP Media») объявил о запуске нового пользовательского приложения 2011-го года под брендом «KMP+».За время, прошедшее с момента приобретения прав на KMPayer, специалистами компании проведены большое количество исследований запросов пользователей и проделана огромная работа по улучшению потребительских свойств программного продукта, результатом которой явилось всемирное признание медиаплеера как лучшего в классе бесплатного программного обеспечения. Именно благодаря этим качествам команде разработчиков KMPlayer-а удалось достигнуть рекордных показателей по числу уникальных пользователей, а это 20 млн. человек ежедневно и 120 млн. просмотров в день в 165-ти странах по всему миру.Новая сервисная платформа «KMP+», без всякого сомнения, представляет собой настоящий прорыв в области домашних развлечений и, безусловно, способна в короткий срок захватить весь мировой рынок.Теперь, как отметил вице-президент «KMP Media» Джеймс Джонг, пользователи «KMP+» смогут получить огромное количество разнообразных услуг в одном месте, причем для этого не надо даже заходить на интернет-портал – все кнопки управления вызовом нужных Web-сервисов интегрированы непосредственно в программную оболочку плеера. Если ранее KMPlayer представлял собой просто плеер, способный в хорошем качестве проигрывать имеющиеся в компьютере пользователя фильмы и музыку, новый «KMP+» ориентирован на удовлетворение самых разных вкусов и предпочтений жителей разных стран мира. Предлагаемый пользователю выбор действительно впечатляет – это и видеофильмы множества форматов, музыка разных жанров, мультимедийные приложения различной направленности, модный и современный «облачный сервис» хранения пользовательской информации и, конечно же, множество разнообразных он-лайн игр.Но и это еще не всё!Компания «KMP Media» готовится представить широкой публике улучшенное средство систематизации и управления пользовательской коллекцией видео и аудиозаписей – «Album Art 2.0», являющееся обновленной версией предыдущей собственной разработки - «Album Art».В основе концепции «Album Art» лежит стремление «упростить жизнь пользователю» - избавить его от необходимости просматривать содержимое множества папок на своем компьютере, для того, чтобы найти определенный фильм и кликнув по нему, загрузить его в плеер, чтобы начать просмотр. Теперь все фильмы и музыка собраны в пользовательскую библиотеку, которая находится перед глазами пользователя. Каждый фильм имеет свою опознавательную картинку-скриншот, которая создается автоматически из одного из кадров фильма. Легким движением мыши эти миниатюры пролистываются в обе стороны (вперед-назад) и позволяют запустить проигрывание фильма буквально одни кликом прямо из главного окна программы!Просмотренный же фильм можно легко и быстро удалить в корзину своего компьютера также прямо из главного окна. Для удобства сохранена и возможность визуального представления миниатюр фильмов в виде списка. Вдобавок, библиотека "Album Art" поддерживает работу с пультом дистанционного управления и беспроводной клавиатурой, что намного удобнее для владельцев домашних кинотеатров на основе персонального компьютера и видеолюбителей, просматривающих фильмы через видеовыход компьютера на телевизорах с большим размером экрана, и позволяет получать от просмотра большее удовольствие.Поскольку «KMP+» - открытая платформа, её развитие будет происходить непрерывно. По мере создания планируется интеграция с существующими и новыми социальными сетями, новыми видами «облачных сервисов», предоставление 3D-услуг (просмотра трехмерного изображения) и т.п., что позволит динамично развивающейся «KMP Media» оставить далеко позади конкурентов и стать по-настоящему узнаваемым брендом во всем мире. Убедиться в этом легче лёгкого – достаточно установить KMPlayer/ KMP PLus на свой компьютер. Ну а дальше… обойтись без него вы уже просто не сможете)Несмотря на отсутствие справочной информации, KMPlayer является одним из самых популярных бесплатных видеоплееров. Он содержит целый ряд опций для захвата видео и аудио, множество функций контроля воспроизведения, настроек, а также внушительную поддержку DVD. Для интерфейса доступно несколько скинов.Программу придется постигать самостоятельно, что, возможно, станет препятствием для новичков. Но если принцип построения меню в приложениях уже знаком, и хватит терпения ждать всплывающие ярлыки, чтобы перейти к меню, KMPlayer заслуживает внимания. Плеер поддерживает все популярные форматы файлов, и даже самые редкие и малоизвестные. Разве что, возникла проблема с форматом захвата видео IVR от RealPlayer 11.К дополнительным функциям относятся скриншоты и переход к следующим кадрам, что отчасти напоминает команду Play, хотя между ними и есть несущественная разница. Кнопка Pause работает без промедлений. Учитывая опцию трансляции TV и HDTV, плейлисты, и возможность выбирать кодек для каждого видео, KMPlayer далеко не последний среди своих конкурентов. Скачать KMPlayer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- Supports 3D Formats. (Side-By-Side, Top-and-Bottom) to (Anaglyph, Interlaced)- Supports 10-bit H.264. (Libcodec.dll)- Supports Intel Widi.- Added video codec "DV5P".- Add new function album art (Thumnail image extraction from FLAC file)- Thumbnail image display enhancement when playing audio files. (MP3, FLAC, WMA)- Fixed ColorSpace bug.- Fixed Intel Codec H.264.- Fixed Winamp plugin.- Error correction of images infected with malicious codes. (EIP register Corruption Vulnerability. Provided: KISA)- Fixed view as a desktop mode in Windows 7.- Fixed improper load of Album Art bug.- Correction of screen display error when using EVR(C/A) - if you skip from the WMV file.- Fixed KMP HTTP Reader.- AAC codec Parser error correction from MOV file.- MKV Skip Problem.KMPlayerдобавлена: 08-02-2014KMPlayerдобавлена: 10-11-2012KMPlayerдобавлена: 10-07-2012KMPlayerдобавлена: 28-03-2012