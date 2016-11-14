ICEPlayer 1.7.4 скачать бесплатно для Windows 7

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ICEPlayer 1.7.4 обновлено
Аудио, видео проигрыватель, редактор тэгов

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 9.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 6025

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Win Vista

Размер: 1.17 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,500

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ICEPlayer 1.7.4 скриншот

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Описание

Аудио и видео проигрыватель, редактор списков воспроизведения, редактор MP3 тэгов. MP3, WAV, MID, WMA, CDA, AVI, MPG, ASF, WMV, WM, SND, AU, AIFF, M1V, MP2.
  
  Режимы
  5 различных режимов позволяют выбрать подходящий именно вам именно в настоящий момент. Даже в режиме "микро" вы можете изменять размеры окна Playerа. 2 режима без списка вопроизведения и 2 с ним. Player запоминает последний использованный режим из первых 2х и последний из вторых 2х и позволяет переключаться между ними одним нажатием кнопки "Изменить режим". "Полный" режим позволяет сортировать список воспроизведения по любому критерию, таким как "artist", "title", "genre", "year" и т.д. 5ый режим (фоновый) позволяет управлять Playerом из системного трэя.
  
  Видео окно
  Видео окно - это отдельное окно без рамки. Масштаб видео включает такие режимы, как 25%, 50%, 100%, 200%, 300%, 400%, полный экран с управлением, полный экран без управления. Управление (окно Playerа в "микро" или "кратком" режиме) может быть привязяно как сверху видео-окна, так и снизу, а также быть независимым.
  
  Список воспроизвведения
  Вы можете добавлять элементы в список, сортировать список, удалять выбранные элементы списка, удалять несуществующие на диске элементы списка, за один клик. Также вы можете к любому медиа-файлу, как аудио, так и видео. подключить дополнительный файл, с "виртуальными дорожками" или "Cue - треками".
  
  Виртуальные дорожки
  Виртуальные дорожки - это не физические файлы на диске. Они содержат лишь стартовую позицию и описание не данные, как таковые. Это сделано для того, чтобы сделать перемещение внутри каждого отдельного файла более удобным. Особенно это может помочь для длинных файлов, таких как фильмы или DJ-миксы. Вы можете полностью манипулировать содержимым cue-файлов внутри Playerа. Формат Cue файлов используется для сохранения всей информации о виртуальных дорожках. Одно и преимуществ этого формата - то, что он текстовый и является стандартом для многих программ для работы с CD. Скачать ICEPlayer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать ICEPlayer (1.17 Мб)




Changes on the new version:
Internal uninstaller, enhancements, fixes,

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ICEPlayer История версий

ICEPlayer 1.7.4 добавлена: 24-11-2016
ICEPlayer 1.7.2 добавлена: 21-03-2011
ICEPlayer 1.7.1 добавлена: 25-12-2010
ICEPlayer 1.7.0 добавлена: 27-08-2010
ICEPlayer 1.6.3 добавлена: 23-08-2010




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