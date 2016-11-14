ICEPlayer 1.7.4 скачать бесплатно для Windows 7

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ICEPlayer История версий

ICEPlayer 1.7.4 добавлена: 24-11-2016

Аудио и видео проигрыватель, редактор списков воспроизведения, редактор MP3 тэгов. MP3, WAV, MID, WMA, CDA, AVI, MPG, ASF, WMV, WM, SND, AU, AIFF, M1V, MP2.Режимы5 различных режимов позволяют выбрать подходящий именно вам именно в настоящий момент. Даже в режиме "микро" вы можете изменять размеры окна Playerа. 2 режима без списка вопроизведения и 2 с ним. Player запоминает последний использованный режим из первых 2х и последний из вторых 2х и позволяет переключаться между ними одним нажатием кнопки "Изменить режим". "Полный" режим позволяет сортировать список воспроизведения по любому критерию, таким как "artist", "title", "genre", "year" и т.д. 5ый режим (фоновый) позволяет управлять Playerом из системного трэя.Видео окноВидео окно - это отдельное окно без рамки. Масштаб видео включает такие режимы, как 25%, 50%, 100%, 200%, 300%, 400%, полный экран с управлением, полный экран без управления. Управление (окно Playerа в "микро" или "кратком" режиме) может быть привязяно как сверху видео-окна, так и снизу, а также быть независимым.Список воспроизвведенияВы можете добавлять элементы в список, сортировать список, удалять выбранные элементы списка, удалять несуществующие на диске элементы списка, за один клик. Также вы можете к любому медиа-файлу, как аудио, так и видео. подключить дополнительный файл, с "виртуальными дорожками" или "Cue - треками".Виртуальные дорожкиВиртуальные дорожки - это не физические файлы на диске. Они содержат лишь стартовую позицию и описание не данные, как таковые. Это сделано для того, чтобы сделать перемещение внутри каждого отдельного файла более удобным. Особенно это может помочь для длинных файлов, таких как фильмы или DJ-миксы. Вы можете полностью манипулировать содержимым cue-файлов внутри Playerа. Формат Cue файлов используется для сохранения всей информации о виртуальных дорожках. Одно и преимуществ этого формата - то, что он текстовый и является стандартом для многих программ для работы с CD. Скачать ICEPlayer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Internal uninstaller, enhancements, fixes,ICEPlayerдобавлена: 21-03-2011ICEPlayerдобавлена: 25-12-2010ICEPlayerдобавлена: 27-08-2010ICEPlayerдобавлена: 23-08-2010