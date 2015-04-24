Adobe Flash Player 18.0.0.95 скачать бесплатно для Windows 7

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Adobe Flash Player 18.0.0.95 популярные Рекомендовать
Adobe Flash Player - плагин для браузера, от компании Macromedia, позволяющий воспроизведить Flash-ролики.

Общая оценка:

(4.5) голосов:123
Пользователи:

голосов:1
Посетители:

голосов:122

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 2023824

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 0.027 Мб

Версия от:

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Комментарии (19)

Скачали:: 509,654

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Самый популярный плагин для воспроизведения видеороликов и анимации в браузере

 Adobe Flash Player – плагин для браузера, который используется для воспроизведения видеороликов, анимации и игр в Интернете.

 По сравнению с предыдущими версиями в Adobe Flash Player 10 больше функций и изменений. Главным нововведением является поддержка видео-кодека H.264 и аудиокодека HE-AAC. Совокупность данных кодеков обеспечивает кристально чистое звучание и качественное изображение в высоком разрешении. Интеграция H.264 и HE-AAC при незначительном снижении производительности плагина являет собой настоящую революцию в области интернет-видео, поскольку ролики высокого разрешения уже стали неотъемлемым компонентом YouTube.

 Кроме того, в Adobe Flash Player 10 устранены все проблемы, с которыми столкнулись пользователи в предыдущих версиях (в том числе, отсутствие стабильности и уязвимость браузера перед вредоносным ПО), а также встроена поддержка ActionScript 3.0. Улучшена интерпретация трехмерной графики. Упомянутые изменения обеспечат высокую интерактивность и удобство управления на веб-сайтах.

 По качеству, стабильности и безопасности Adobe Flash Player 10 значительно опережает предыдущие версии.

 


Обзор версии 10.3.180.65 от: 13-05-2011 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Adobe Flash Player – исполнительная программа высокой производительности, способная полноценно осуществлять сложные задачи на базе основных операционных систем, браузеров, мобильных телефонов и устройств.
В виду предусмотренных в Adobe Flash Player ActiveX Control функций безопасности перед установкой предвыпускных релизов Flash Player 10 ActiveX Control необходимо сначала удалить все ранее загруженные на компьютер версии Flash Player:
- Скачать деинсталлятор
- Открыть командную строку Windows (Выполнить > cmd)
- Указать путь к папке, куда загружен деинсталлятор
- Запустить "uninstall_flash_player.exe /clean."
С помощью Flash Player разработчики и организации могут создавать для конечных пользователей цифровые презентации и демонстрировать их.

Ниже дано описание основных функций Adobe Flash Player:
- ActionScript 3.0: ActionScript – полнофункциональный язык объектно-ориентированного программирования рабочей среды Adobe Flash Player. Имея в основе ECMASript, международный стандартизированный язык программирования скриптов, ActionScript наделен дополнительными функциями, тем самым обеспечивая разработчиков средой создания многофункциональных приложений RIA. Используя данный язык, разработчики могут достигнуть высокой производительности и значительно упростить создание сложных приложений, объемных наборов данных, а также объекто-ориентированных баз кодов многократного пользования. Запуск языковой среды осуществляется посредством новой виртуальной машины ActionScript в Flash Player 9. Язык обеспечивает максимальное удобство создания приложений RIA нового поколения.
- Новая виртуальная машина: в состав Flash Player 9 входит новая, максимально оптимизированная виртуальная машина ActionScript, известная как AVM2. Она разработана с нуля специально для последнего поколения Action Script и обеспечивает высокую производительность и все необходимые функции для создания Интернет-приложений RIA. AVM2 поддерживает полную отчетность об ошибках работы, включает встроенную систему устранения неполадок, а также предусматривает поддержку бинарных сокетов, что обеспечивает работу с любым бинарным протоколом. В Flash Player 9 также встроена AVM1, на базе которой запускается унаследованная языковая среда, необходимая для проверки совместимости контента с предыдущими версиями программы.

- Повысилась производительность
Наследуя лучшие характеристики Flash Player 8, Flash Player 9 обслуживает контент и приложения гораздо быстрее, что обеспечивается рядом существенных изменений:
- Скорость работы ActionScript 3.0 повысилась почти в десять раз благодаря новой виртуальной машине и оптимизации компилятора.
- Увеличилась скорость обработки благодаря кэшированию векторной графики.
- Текст стал более читаемым; благодаря оптимизированной обработке информации его прокрутка осуществляется большими блоками.

- Повысилась безопасность
В новой версии программы Adobe Flash Player можно настроить необходимые параметры безопасности для приложений, контента, данных и ссылок с целью максимальной защиты конечных пользователей.
- Программный интерфейс InnovativeDisplay: для управления исходной графикой и создания специальных эффектов используется технология ActionScript 3.0. Посредством интерфейса можно создавать и удалять объекты, а также с легкостью управлять ими.
- Загрузка/отдача файлов: благодаря интерфейсам загрузки и отдачи с помощью Flash Player создаются сложные серверные приложения.
- Выразительные возможности, необходимые для создания инновационных решений, появились еще в Flash Player 8.
- Поддержка создания объемных объектов для flash роликов, приложений с полноэкранным режимом и Интернет-контента.
- Благодаря усовершенствованной технологии сжатия создается видео высокого качества для пользователей с низкой скоростью Интернета.
- Для создания текста используется совершенная система обработки текстовой информации.
- При помощи таких фильтров, как размытие, тень, свечение, увеличение, фаска, градиентное свечение, градиентная фаска, карта смещения, свертывание и цветовая матрица создаются динамические эффекты в реальном времени.
- Создание передовых мультимедийных композиций с 8-битными альфа-каналами видео.
- Благодаря оптимизации штрихов, новым режимам смешения и радиальному градиенту увеличился творческий потенциал программы.
- Оперативно импортируются дополнительные форматы изображений: GIF, Progressive JPEG и PNG.
- Внешний программный интерфейс: Flash Player поддерживает интеграцию в приложения HTML, DHTML и Ajax через внешний программный интерфейс.
- Асинхронная модель коммуникации: в основе Flash Player лежит асинхронная модель коммуникации между сервером и клиентом, которая обеспечивает моментальное взаимодействие клиента с сервером без обновления страницы.
- Универсальное многоцелевое использование: Flash Player обслуживает приложения и контент на базе различных браузеров и платформ.
- Быстрая установка: быстрая установка и автоматическое обновление обеспечивают оперативный апгрейд Flash Player, если в нем возникает необходимость.
- Поддержка Input Method Editor (IME): Flash Player поддерживает расширенную интеграцию Input Method Editor для flash-приложений на азиатских языках.
- Экономия места на диске: чрезвычайно малый объем, занимаемый Flash Player на жестком диске (1 Мб), объясняет чрезвычайную популярность программы среди ее пользователей, количество которых возросло до 600 миллионов в течение года после выпуска.

В новом релизе:
С выходом предвыпускной версии программы в широком масштабе у разработчиков появилась возможность протестировать Flash Player и высказать первые пожелания по новым функциям, изменениям, а также указать на проблемы совместимости с контентом, разработанным на базе предыдущих версий. Что касается рядовых пользователей, им предоставляется шанс оценить ускоренную производительность графики на совместимых компьютерах Windows и нетбуках на базе процессоров x86. Оказать помощь разработчикам компании может каждый: нужно только пройтись по сайтам и посмотреть, все ли по-прежнему работает, и есть ли какие изменения. Мы очень надеемся на вашу поддержку при создании окончательной версии, которая выйдет в свет в первой половине 2010 года.
Новые функции – глобальный подход:
Полноценная версия простого в установке и обновлении Flash Player будет доступна на смартфонах и других подключаемых к Интернету мобильных устройствах, что увеличит вдвое количество операционных систем, поддерживающих flash-контент, и обеспечит неограниченные возможности использования интернета.

Скачать Adobe Flash Player бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Adobe Flash Player (0.027 Мб)


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Комментарии. Все комментарии (19)


1. Добавил: burnashww, (Adobe Flash Player 11.8.800.129 Beta)
flash player
08:34:29, 11-10-2013

2. Добавил: катя, (Adobe Flash Player 11.5.502.146)
особо не разбираюсь там будет видно
16:09:44, 05-03-2013

3. Добавил: катя, (Adobe Flash Player 11.5.502.146)
особо не разбираюсь там будет видно
16:08:29, 05-03-2013

4. Добавил: денис, (Adobe Flash Player 11.5.502.146)
я недавно купил ком.хочу поиграть посмотреть видео я новичок а ком.просит у меня плагин,adobe flash player помогите пожалуйста
13:04:58, 20-01-2013

5. Добавил: Нарина, (Adobe Flash Player 11.4.400.231 Beta 1)
Необходимо скачатьAdobe Flash Player 11.4.
13:50:08, 01-10-2012

6. Добавил: Надя, (Adobe Flash Player 11.4.400.231 Beta 1)
Чтобы все пошло)
17:48:40, 12-09-2012

7. Добавил: ЕА, (Adobe Flash Player 11.4.400.231 Beta 1)
спасибо
00:00:17, 01-09-2012

8. Добавил: айзада, (Adobe Flash Player 11.4.400.231 Beta 1)
я загрузила, но все равно не смогла посмотреть фильмы, почему???
07:59:07, 01-08-2012

9. Добавил: Настенка, (Adobe Flash Player 11.3.300.250 Beta 3)
не знаю,скачается или нет?
08:48:44, 10-07-2012

10. Добавил: nazim, (Adobe Flash Player 11.3.300.250 Beta 3)
otlicno
10:26:52, 28-06-2012
Все комментарии (19)

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Adobe Flash Player История версий

Adobe Flash Player 18.0.0.95 добавлена: 24-04-2015
Adobe Flash Player 17.0.0.169 добавлена: 18-04-2015
Adobe Flash Player 17.0.0.108 Beta добавлена: 25-02-2015
Adobe Flash Player 11.8.800.129 Beta добавлена: 31-07-2013
Adobe Flash Player 11.5.502.146 добавлена: 09-01-2013




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