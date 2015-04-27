AIMP 3.60.1492 скачать бесплатно для Windows 7

AIMP 3: музыкальный плеер для меломанов

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Комментарии.

виктор, (AIMP 3.10 Build 1061)

отличная программа

10:10:08, 11-07-2012 1. Добавил:, (AIMP 3.10 Build 1061)отличная программа

Dedmoroz007, (AIMP 3.00 Build 976 Final)

Aimp 2 - это лучшая программа для прослушивания песен: удобная, компктная, быстрая. Кроме неё ничем не пользуюсь.

01:31:24, 28-06-2012 2. Добавил:, (AIMP 3.00 Build 976 Final)Aimp 2 - это лучшая программа для прослушивания песен: удобная, компктная, быстрая. Кроме неё ничем не пользуюсь.

aleksey, (AIMP 3.00 Build 976 Final)

обновление

16:42:28, 07-06-2012 3. Добавил:, (AIMP 3.00 Build 976 Final)обновление

ръба, (AIMP 3.00 Build 976 Final)

попробуем

02:50:13, 07-06-2012 4. Добавил:, (AIMP 3.00 Build 976 Final)попробуем

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AIMP История версий

AIMP 3.60.1492 добавлена: 27-04-2015

Компьютер – это многофункциональное устройство, которое может выполнять множество задач, к одним из которых относится и воспроизведение музыкальных файлов. Но, чтобы насладиться настоящим качеством звучания любимых песен, вам потребуется специальный музыкальный плеер. Одной из лучших программ данного класса является aimp 3. Отличается этот проигрыватель мультимедиа файлов от аналогичных решений большим количеством интересных функций и возможностей. Кстати, скачать aimp 3 вы можете прямо на нашем сайте совершенно бесплатно.Основные возможности:• поддержка огромного количества форматов музыкальных файлов (MP3, OGG, APE, DTS, MTM, CDA, AAC, SPX, UMX, FLAC, MIDI, MP1, MP2 и т.д.);• мощный эквалайзер;• звуковые эффекты (подавление голоса, эхо, реверб, хорус, питч, темп, скорость, бас и усиление);• 32-битная обработка звука;• низкое потребление ресурсов компьютера;• возможность работы сразу с несколькими плейлистами;• очень удобный интерфейс;• возможность подключения плагинов и обложек;• поддержка файлов CUE;• прослушивание интернет-радио;• поддержка множества языков (русский по умолчанию);• горячие клавиши;• удобный поиск музыкальных файлов;• CD граббер;• возможность записи звука с любого устройства;• планировщик;• будильник;• редактор тегов.Скачать aimp 3 можно на нашем сайте прямо сейчас и опробовать плеер уже через несколько секунд после установки. Размер дистрибутива занимает всего 7.35 Мб, а после установки чуть больше 20 Мб. Даже на самых малопроизводительных компьютерах работа плеера будет на высоте.Программа полностью бесплатная и не содержит рекламных модулей. Поэтому наслаждайтесь прослушиванием музыкальных файлов с качественным плеером, который уже оценили тысячи пользователей Рунета.AIMP — бесплатный аудиопроигрыватель с «закрытым» исходным кодом, разработан российским программистом Артёмом Измайловым. Находясь в стадии бета, AIMP составляет достойную конкуренцию продуктам своего ряда благодаря многочисленным параметрам конфигурации. Приложение поддерживает большинство популярных форматов файлов (MP3, OGG, WAV, WMA, MID, FLAC, CUE) и несколько специфичных, как UMX, WV, AIF или AIFF.Способов прослушать музыку на компьютере существует великое множество. Масса аудиоплееров разнообразит выбор необходимыми функциями: от воспроизведения аудиофайлов до конвертации CD, прожига и других операций с музыкой.Большинство пользователей предпочитает Winamp. Разработчики приложения потрудились и над производительностью, и над интерфейсом. Winamp не только проигрывает аудиофайлы, но и служит видеоплеером. Благодаря подключению к Интернету можно слушать онлайн-радио и даже смотреть ShoutCast TV. Чего не хватает?Я склоняюсь к Foobar. Он не отличается особой гибкостью, но портативность, качество звука, эквалайзер, аудиоконвертер приходятся мне по вкусу, да и общее впечатление играет свою роль. В этом отношении лучшие варианты не ограничиваются указанными программами и брендами как DeliPlayer или MusicMatch Jukebox.AIMP в их рядах – новобранец и, судя по интерфейсу последней версии, вполне готов «к труду и обороне». Приложение бесплатно и запускается на базе как Vista, как и XP без особых отличий.Установка проходит без сбоев, но необходимо указать параметры. Бездумно нажать кнопку "Далее" не получится - следует выбрать устанавливаемые компоненты (плагины, внешний вид, скины, аудиобиблиотеки, утилиты и языковые пакеты).При первом запуске AIMP с помощью мастера настраивается формат сохранения плейлиста, свойства открытия файлов; действия, выполняемые программой, когда плейлист подходит к концу; выбирается скин, интегрируется меню в Проводник, и указываются ассоциируемые с AIMP файлы. Все параметры можно впоследствии изменить через меню Options.Интерфейс похож на Winamp, но все-таки есть отличия. Доступно два основных окна: одно представляет собой плейлист, а другое содержит все контрольные кнопки, эквалайзер, регулятор громкости, индикатор прогресса и т.д. Однако данную панель уменьшить нельзя. Тем не менее, окно плейлиста изменяется в размере в любую сторону, как в Vista, так и в XP.Меню AIMP видно не полностью: оно расположено в верхнем левому углу окна приложения. Самой примечательной функцией является Auto Shutdown. В отличие от других аудиоплееров в AIMP можно настроить автоматическое выключение компьютера по окончании плейлиста или указать время самостоятельно.В целом, интерфейс в AIMP2 довольно хорош, если бы не одно «но»: главная панель перегружена информацией. В левой части отображается частота и битрейт проигрываемого файла, расположена функция копирования (в буфер обмена), опции Shuffle (Смешать) и Repeat (Повторить список), а также радио-рекордер. При беглом осмотре они даже не заметны. Внизу справа находится кнопка плейлиста, эквалайзер и настройки внешнего вида. Для 18-полосного эквалайзера доступна серия предустановок (Live, Classic, Club, Dance, Full Bass, Full Treble, Party, Pop, Rock и т.д.), и есть возможность настроить собственные. В число дополнительных параметров входят скорость воспроизведения, баланс, глубина хоруса, эхо, эффекты Flanger и Reverb (в зависимости от помещения и песни).В меню «Опции» собраны все параметры конфигурации, необходимые для настройки по требованиям пользователя. На вкладках доступна настройка перекрестного затухания и его продолжительности, сохранения плейлиста, периодов обновления экрана визуализации, процента буферизации и времени простоя для интернет-радио, формата записи радио (WAV или MP3) и папки для хранения записей.AIMP выполняет несколько действий при добавлении файлов в список, как автоматическое сканирование плейлиста или настройка предустановок согласно жанру трека. При запуске программа либо проигрывает первый файл, либо переходит к состоянию на момент предыдущего закрытия, либо бездействует. По окончании плейлиста AIMP может выполнить одну из трех операций: перейти к следующему, повторить список песен или ждать реакции пользователя.Автоматические действия предусмотрены и при открытии файлов. Например, создать новый плейлист, добавить файл в текущий плейлист или в пустой список песен по умолчанию, а также сразу проиграть его.Находясь в стадии бета, AIMP составляет достойную конкуренцию продуктам своего ряда благодаря многочисленным параметрам конфигурации. Приложение поддерживает большинство популярных форматов файлов (MP3, OGG, WAV, WMA, MID, FLAC, CUE) и несколько специфичных, как UMX, WV, AIF или AIFF.AIMP не только проигрывает аудиофайлы. В пакет входят еще четыре утилиты. С помощью аудиоконвертера можно сграбить музыку с аудио-CD и сохранить ее в MP3, WAV, WMA или OGG. В зависимости от выбранного формата указываются параметры качества и размера выходного файла (частота, битрейт, режим, число каналов). Скорость конвертации не самая высокая, но результат оптимальный.Редактор тегов подходит для работы как с одним, так и с группой файлов. Интерфейс утилиты похож на Проводник и прост в использовании. Кроме того, изменяемые файлы можно переместить в любую папку. Несколько кликов и ввод текста в соответствующих полях - и файлы переименуются, без особых усилий со стороны пользователя.В ходе тестирования AIMP2 отлично справился с воспроизведением, но при близком знакомстве стало ясно, почему он пока на стадии бета. Несколько деталей еще следует проработать, начиная с интерфейса и заканчивая мелкими опциями, как воспроизведение файлов в определенном порядке или функция Tag в контекстном меню плейлиста.Общее: Обновлен дизайн скина по умолчаниюОбщее: Пользовательские скины теперь хранятся в папке с настройками программыАудио Конвертер: Утилита "аудио конвертер" снова поставляется вместе с плееромАудио Конвертер: Добавлена возможность многопоточного кодированияАудио Конвертер: Поддержка кодирования в APE, FLAC, OGG, WAV, WV, WMA и MP3 (при наличии установленного кодека)Аудио Конвертер: Обновлен дизайнЗвуковой движок: Улучшен алгоритм ресемплераПлейлист: Теперь плейлисты всегда хранятся в папке с настройками программыПлейлист: Теперь плейлисты не удаляются с диска при закрытии вкладки (опционально)Плейлист: Добавлен диалог управления плейлистамиПлейлист: Добавлена возможность полуавтоматической синхронизации плейлиста с выбранной папкой / плейлистомПлейлист: Добавлена возможность загружать сразу несколько плейлистов с помощью Drag-n-DropПлейлист: Добавлена возможность работы с группами с помощью клавиатурыПлейлист: Повышено удобство выделения нескольких файлов с помощью мышиПлагины: Модуль проверки обновления - добавлена возможность полуавтоматической закачки и установки обновленияСкин движок: Отрисовка текста ускорена в два разаФонотека: Добавлена возможность быстрой навигации по значениям полей с зажатой клавишей AltФонотека: Возможность выбора плеера по умолчанию - AIMP или встроенный в фонотекуФонотека: Хранилище плейлистов перенесено в менеджер плейлистов плеераФонотека: Убрана возможность доступа к каталогу интернет радио станцийФонотека: Убрана возможность доступа к флэш-носителямФонотека: Ускорено добавление файлов в БД Скачать AIMP бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.AIMPдобавлена: 01-07-2012AIMPдобавлена: 01-01-2012AIMPдобавлена: 09-03-2011AIMPдобавлена: 23-02-2011