K-Lite Codec Pack Full 11.10 скачать бесплатно для Windows 7

Полнофункциональный набор кодеков и соответствующих утилит

Иногда при воспроизведении музыки или фильма на компьютере пользователь сталкивается с проблемой неверного отображения картинки или плохим звуком. Проблема, наверняка, заключается в кодеках, и решить ее можно посредством K-Lite Codec Pack.

Данный набор включает все необходимые для воспроизведения любых аудио- и видеофайлов кодеки. В расширенном пакете собрано очень много кодеков, однако при установке программы пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбрать из них только нужные.

Кроме кодеков, в K-Lite Codec Pack входит несколько утилит, необходимых для работы с аудио- и видеофайлами. Среди прочего, здесь также есть инструменты для настройки и переустановки кодеков, обработки субтитров, и можно получить подробную информацию о любом мультимедийном файле.

Единственный недостаток пакета в том, что новичку, который не имеет понятия о том, что такое «кодек», будет сложно выбрать необходимые для установки компоненты. В таком случае лучше установить все элементы, чтобы не возникло проблем с воспроизведением аудио и видеофайлов на компьютере.

K-Lite Codec Pack – полнофункциональный набор кодеков для безошибочного отображения любых мультимедийных данных на компьютере.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

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Комментарии.

Sam-moshenko, (K-Lite Codec Pack Full 8.9.5)

Часто случается что нужно скопировать и сохранить картинку с видео. Все думают это же легко... Всего то нажать Print Screen и вставить в паинт.

Но увы это маздай!

Поняв что это не так вам необходимо знать как же это делается.

Для начала скачаем неизменный плеер K-Lite Codec Pack.

K-Lite Codec Pack - многосторонний плеер. В месте с ним идут множество кодеков. Так что скачав его вы убиваете сразу двух кроликов!

Ну а дальше всё легко! File->Save Image(Файл->Сохранить кадр).

Однако иногда бывает что K-Lite Codec Pack выдаёт ошибку:

"The Save Image or Save Tumbnails functions do not work with the Overlay Mixer video render..."

Решить эту проблему не сложно:

View->Options->Output->System Default и ОК

22:03:50, 27-06-2012 1. Добавил:, (K-Lite Codec Pack Full 8.9.5)Часто случается что нужно скопировать и сохранить картинку с видео. Все думают это же легко... Всего то нажать Print Screen и вставить в паинт.Но увы это маздай!Поняв что это не так вам необходимо знать как же это делается.Для начала скачаем неизменный плеер K-Lite Codec Pack.K-Lite Codec Pack - многосторонний плеер. В месте с ним идут множество кодеков. Так что скачав его вы убиваете сразу двух кроликов!Ну а дальше всё легко! File->Save Image(Файл->Сохранить кадр).Однако иногда бывает что K-Lite Codec Pack выдаёт ошибку:"The Save Image or Save Tumbnails functions do not work with the Overlay Mixer video render..."Решить эту проблему не сложно:View->Options->Output->System Default и ОК

сергей, (K-Lite Codec Pack Full 8.8.0)

хочу что-бы полноценно работала программа nero-8

09:54:24, 23-06-2012 2. Добавил:, (K-Lite Codec Pack Full 8.8.0)хочу что-бы полноценно работала программа nero-8

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K-Lite Codec Pack Full История версий

K-Lite Codec Pack Full 11.10 добавлена: 18-04-2015

Иногда при воспроизведении на компьютере трека или фильма возникают проблемы со звуком или изображением. Скорее всего, они связаны с отсутствием кодеков, и в данном случае помощь окажет K-Lite Codec Pack. Пакет содержит все необходимое для качественного воспроизведения аудио и видеофайлов любого формата. Полный набор включает целый ряд кодеков, но в ходе установки можно выбрать только необходимые.Кроме того, в K-Lite Codec Pack входит несколько утилит для работы с аудио- и видеофайлами. Среди прочего пакет включает инструменты для настройки кодеков, конфигурации субтитров и обзора детальной информации о любом мультимедийном файле.Единственный недостаток K-Lite Codec Pack состоит в сложности для неопытных пользователей, поскольку большинство из них не знает, что такое кодеки, и тем более не сможет выбрать необходимые. Самый простой выход – установить все кодеки: таким образом можно гарантировать воспроизведение любого трека или ролика.K-Lite Codec Pack – полноценная коллекция кодеков для работы с мультимедийными файлами любого формата. Скачать K-Lite Codec Pack Full бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.K-Lite Codec Pack Fullдобавлена: 25-02-2015K-Lite Codec Pack Fullдобавлена: 08-02-2014K-Lite Codec Pack Fullдобавлена: 21-03-2013K-Lite Codec Pack Fullдобавлена: 26-11-2012