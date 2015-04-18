K-Lite Codec Pack Full 11.10 скачать бесплатно для Windows 7

Полнофункциональный набор кодеков и соответствующих утилит
Иногда при воспроизведении музыки или фильма на компьютере пользователь сталкивается с проблемой неверного отображения картинки или плохим звуком. Проблема, наверняка, заключается в кодеках, и решить ее можно посредством K-Lite Codec Pack.
Данный набор включает все необходимые для воспроизведения любых аудио- и видеофайлов кодеки. В расширенном пакете собрано очень много кодеков, однако при установке программы пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбрать из них только нужные.
Кроме кодеков, в K-Lite Codec Pack входит несколько утилит, необходимых для работы с аудио- и видеофайлами. Среди прочего, здесь также есть инструменты для настройки и переустановки кодеков, обработки субтитров, и можно получить подробную информацию о любом мультимедийном файле.
Единственный недостаток пакета в том, что новичку, который не имеет понятия о том, что такое «кодек», будет сложно выбрать необходимые для установки компоненты. В таком случае лучше установить все элементы, чтобы не возникло проблем с воспроизведением аудио и видеофайлов на компьютере.
K-Lite Codec Pack – полнофункциональный набор кодеков для безошибочного отображения любых мультимедийных данных на компьютере.
Обзор версии 5.6.6 от: 06-02-2010 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.
Описание
Иногда при воспроизведении на компьютере трека или фильма возникают проблемы со звуком или изображением. Скорее всего, они связаны с отсутствием кодеков, и в данном случае помощь окажет K-Lite Codec Pack. Пакет содержит все необходимое для качественного воспроизведения аудио и видеофайлов любого формата. Полный набор включает целый ряд кодеков, но в ходе установки можно выбрать только необходимые.
Кроме того, в K-Lite Codec Pack входит несколько утилит для работы с аудио- и видеофайлами. Среди прочего пакет включает инструменты для настройки кодеков, конфигурации субтитров и обзора детальной информации о любом мультимедийном файле.
Единственный недостаток K-Lite Codec Pack состоит в сложности для неопытных пользователей, поскольку большинство из них не знает, что такое кодеки, и тем более не сможет выбрать необходимые. Самый простой выход – установить все кодеки: таким образом можно гарантировать воспроизведение любого трека или ролика.
K-Lite Codec Pack – полноценная коллекция кодеков для работы с мультимедийными файлами любого формата. Скачать K-Lite Codec Pack Full бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Комментарии.
1. Добавил: Sam-moshenko
, (K-Lite Codec Pack Full 8.9.5)
Часто случается что нужно скопировать и сохранить картинку с видео. Все думают это же легко... Всего то нажать Print Screen и вставить в паинт.
Но увы это маздай!
Поняв что это не так вам необходимо знать как же это делается.
Для начала скачаем неизменный плеер K-Lite Codec Pack.
K-Lite Codec Pack - многосторонний плеер. В месте с ним идут множество кодеков. Так что скачав его вы убиваете сразу двух кроликов!
Ну а дальше всё легко! File->Save Image(Файл->Сохранить кадр).
Однако иногда бывает что K-Lite Codec Pack выдаёт ошибку:
"The Save Image or Save Tumbnails functions do not work with the Overlay Mixer video render..."
Решить эту проблему не сложно:
View->Options->Output->System Default и ОК
22:03:50, 27-06-2012
2. Добавил: сергей
, (K-Lite Codec Pack Full 8.8.0)
хочу что-бы полноценно работала программа nero-8
09:54:24, 23-06-2012
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K-Lite Codec Pack Full
История версий
K-Lite Codec Pack Full 11.10 добавлена: 18-04-2015
K-Lite Codec Pack Full 11.0
добавлена: 25-02-2015
K-Lite Codec Pack Full 10.3.0
добавлена: 08-02-2014
K-Lite Codec Pack Full 9.8.3
добавлена: 21-03-2013
K-Lite Codec Pack Full 9.5.5
добавлена: 26-11-2012