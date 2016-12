K-Lite Codec Pack Full 11.10 скачать бесплатно для Windows 7

22:03:50, 27-06-2012

1. Добавил:, (K-Lite Codec Pack Full 8.9.5)Часто случается что нужно скопировать и сохранить картинку с видео. Все думают это же легко... Всего то нажать Print Screen и вставить в паинт.Но увы это маздай!Поняв что это не так вам необходимо знать как же это делается.Для начала скачаем неизменный плеер K-Lite Codec Pack.K-Lite Codec Pack - многосторонний плеер. В месте с ним идут множество кодеков. Так что скачав его вы убиваете сразу двух кроликов!Ну а дальше всё легко! File->Save Image(Файл->Сохранить кадр).Однако иногда бывает что K-Lite Codec Pack выдаёт ошибку:"The Save Image or Save Tumbnails functions do not work with the Overlay Mixer video render..."Решить эту проблему не сложно:View->Options->Output->System Default и ОК